DAX - Schweres Wochenende für Investoren

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 15.092,13 Pkt (XETRA)

Den heutigen Handelstag dürfte der Deutsche Aktienindex erneut mit einem Minus beenden. Kurz vor Feierabend steht der Index immerhin fast 2 % unter seinem Schlusskurs von gestern und nähert sich damit deutlich dem Unterstützungsbereich bei 15.000 Punkten an. Sollte der Index auf dem aktuellen Kursniveau von 15.070 Punkten aus dem Handel gehen, gibt es sogar nur wenige Handelstage unterhalb dessen, aber oberhalb der so wichtigen Unterstützungszone bis hin zu 14.800 Punkten. Eine Entwicklung die man als kritisch ansehen kann.

Ausgangspunkt dieser Aussage ist die Gefahr, unterhalb von 14.800 Punkten weitere Verkäufe zu sehen. Immerhin würde damit eine schon seit fast einem Jahr laufende Konsolidierung bärisch beendet werden. Der Index könnte dann problemlos in Richtung 14.100 Punkte oder gar noch tiefer nachgeben. Darüber hinaus wurde der Unterstützungsbereich bereits so oft erfolgreich verteidigt, dass einfach auch die Gefahr eines zumindest temporären Ausbruchs nach unten größer wird. Erschwerend kommt jetzt noch hinzu, dass wir ins Wochenende gehen. Wenn der DAX per Abwärtsgap durch den Support fällt, haben viele private Anleger nicht die Chance, zu reagieren und das könnte den Abwärtsmove kurzfristig zusätzlich beschleunigen. Für Spannung gleich am Montag dürfte also gesorgt sein.

Fazit: Aktuell bin ich froh, lediglich Intraday-Trader zu sein. Als solcher kann man aktuell beruhigt ins Wochenende gehen und einfach auf Montag warten. Mehr bleibt einem Investor aktuell auch nicht übrig, denn wir müssen die Entscheidung um 15.000/14.800 Punkte schlichtweg abwarten, nur hat dieser eventuell noch offene Positionen. Wir scheinen momentan direkt auf dem mittelfristigen Entscheidungsbereich aus dem Handel zu gehen und das lässt für Montag je nach Eröffnung einige Optionen offen.

Drei Musterdepots, 12 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt abonnieren!

ax

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)