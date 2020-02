DAX-Sektor Chemie: An entscheidender Stelle gedreht!

Nachdem der deutsche Chemiesektor Anfang 2018 seinen vorläufigen Höhepunkt bei 3.104 Punkte markiert hatte, kam es zur Auflösung einer seltenen Diamantformation gegen Ende 2018. Dies hatte anschließend Kursverluste auf 2.191 Punkte und einen Trendbruch zur Folge. Anfang letzten Jahres schossen die Notierung jedoch wieder dynamisch hoch und konnten in den Bereich einer Hürde um 2.750 Punkten zulegen. Nach mehreren Anläufen gelang es schließlich Ende 2019 darüber zu springen und damit ein regelrechtes Kaufsignal auszulösen. Die jüngsten Verluste wurden bislang noch als Pullback gewertet, die einstige Hürde von 2.750 Punkten - jetzt Unterstützung - konnte jedoch nachhaltig verteidigt werden und brachte wieder dynamische Kursgewinne hervor. Damit könnte nun das Kaufsignal wieder aufgenommen werden und bietet wieder vielversprechende Handelsansätze auf der Oberseite.

Kaufsignal weiter aktiv!

Solange das Unterstützungsniveau von 2.750 Punkten hält, sind weitere Zugewinne durchaus vorstellbar. Oberhalb von 2.900 Zählern dürfte das Niveau von rund 3.000 Punkten in Angriff genommen werden, darüber bestünde die Möglichkeit schließlich an die Jahreshochs aus Anfang 2018 bei 3.104 Punkten zuzulegen. Erfreulich hierbei ist der Wiedereintritt in den zuvor verlassenen Abwärtstrendkanal zu bewerten, dass sich durchaus in höheren Notierungen, als denen aus 2018 noch widerspiegeln könnte.

DAX-Sektor Chemie (Wochenchart in Punkten) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 2.900 // 2.941 // 2.950 // 3.003 // 3.309 // 3.104 Punkte Unterstützungen: 2.800 // 2.750 // 2.697 // 2.617 // 2.579 // 2.500 Punkte

Fazit

Das überaus wichtige Supportniveau von 2.750 Punkten sorgte als neuerliches Sprungbrett für weitere Kursgewinne im deutschen Chemiesektor, ein Rücklauf an die Verlaufshochs aus Ende 2019 bei 2.914 Zählern scheint nun in greifbare Nähe gerückt zu sein. Darüber könnte sogar das Niveau aus Anfang 2018 bei 3.104 Punkten ins Visier geraten und macht Handelsansätze auf der Oberseite sehr interessant. Trotzdem sollte eine adäquate Verlustbegrenzung die markante Unterstützung von 2.750 Punkte zunächst nicht übersteigen, an Volatilität dürfte es in den kommenden Wochen aber nicht fehlen.

