DAX Sektor Industrie: Das kann sich sehen lassen!

Auf dem Monat genau vor zwölf Jahren startete beim DAX Industriesektorindex eine langfristige Rallye, diese wurde naturgemäß durch die Corona-Krise unterbrochen. Doch in den letzten Wochen gelang dem Barometer die Rückkehr in den vorherigen Aufwärtstrend. Das zeugt von relativer Stärke. Dabei nahm der Kursverlauf ab Mitte Februar dramatische Züge an und drückte die Notierungen des Industriebarometers bis auf einen Wert von knapp 3.500 Punkten abwärts. Erst an der Horizontalunterstützung aus 2011 und 2013 endete die Talfahrt, nur wenig später schossen die Notierungen genauso schnell wieder in den Bereich der langfristigen Durchschnitte EMA 50/200 hoch. Per Saldo ist der Index wieder im ursprünglichen Aufwärtstrend angelangt.

Meisterleistung

Um allerdings den Vorsprung weiter auszubauen und ein Folgekaufsignal zu etablieren, müssten mindestens die jüngsten Rallyehochs bei 6.386 Punkte überwunden werden. Nur hierdurch könnte eine anschließende Aufwärtsbewegung das Barometer an die nächstgrößere Hürde aus 2019 um 7.000 Punkten aufwärts führen. Die Rekordstände aus Anfang dieses Jahres verlaufen bei 7.695 Punkten, eine rasche Rückkehr auch zu diesem Niveau scheint aus heutiger Sicht wegen der zahlreichen Widerstände noch vergleichsweise schwierig. Sollte es zu einem unerwarteten Kursrutsch unter ein Niveau von 5.770 Punkten sowie zu einem Trendbruch kommen, würde das Barometer sofort wieder in das bärische Lager wechseln und größeren Schaden erleiden. Abschläge auf 5.350 Punkte ließen sich in einem derartigen Szenario kaum vermeiden, darunter müsste die Horizontalunterstützung bei rund 5.000 Punkten erneut zum Einsatz kommen.

DAX Sektor Industrie (Wochenchart in Punkten) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 6.386 // 6.417 // 6.500 // 6.809 // 7.000 // 7.036 Punkte Unterstützungen: 6.082 // 6.005 // 5.676 // 5.500 // 5.271 // 4.963 Punkte

Fazit

Der Bereich zwischen 5.676 und 6.386 Punkten ist zunächst als neutral einzustufen. Erst ein nachhaltiger und mindestens per Wochenschlusskurs bestätigter Anstieg über ein Niveau von mindestens 6.386 Zählern dürfte weitere Anschlusskäufe nach sich ziehen und den DAX Sektor Industrial weiter in den Bereich von rund 7.000 Punkten vorantreiben. Darüber würden sogar die Jahreshochs bei 7.695 Punkten in den Fokus der Marktteilnehmer rücken. Das wird sich allerdings erst noch an entsprechender Stelle zeigen müssen. Einen Meilenstein hat das Barometer bereits mit dem Wiedereintritt in den langfristigen Aufwärtstrend erreicht, nun geht es darum, diesen zu verteidigen.

