DAX-Sektor Pharma: Um ein Kaufsignal bemüht!

Ein Blick auf den langfristigen Kursverlauf des DAX-Sektor Pharma- und Gesundheitsindex zeichnet einen ungebrochenen Aufwärtstrend, innerhalb dessen erreichte das Barometer Mitte 2017 einen Rekordstand von 5.725 Punkten. Seitdem allerdings steckt das Barometer in einem regulären Abwärtstrend fest, der als gewöhnliche Konsolidierung auf die vorausgegangenen und vor allem dynamischen Kursgewinne eingeordnet werden kann. Hierüber könnte sich das Barometer demnächst versuchen, mit einem Sprung über die obere Trendkanalbegrenzung zu befreien und würde folglich weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen können. Dieses könnte im Anschluss durch entsprechende Long-Instrumente abgegriffen werden.

Jetzt oder erst später?

Wann es tatsächlich wieder bei diesem Barometer zu einem regulären Kaufsignal kommt, lässt sich nur schwer einschätzen. Lediglich die Aufwärtsdynamik der letzten Wochen liefert einen Hinweis auf einen womöglich bevorstehenden Ausbruchsversuch. Bei einem Kursstand von mehr als 4.880 Punkten wird ein Ausbruch sehr wahrscheinlich, dies wäre zugleich mit einem kleinen Kaufsignal an 5.000 Punkte verbunden. Springt der DAX-Sektor Pharmaindex darüber, würden die nächsten Ziele um 5.389 Punkten aktiviert werden können. Darüber könnte dann das Rekordhoch aus 2017 bei 5.725 Punkten in Angriff genommen werden. Rücksetzer hätten dagegen kurzfristig Platz zurück auf die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 um 4.425 Punkten. Gelingt es an dieser Stelle für keine nachhaltige Stabilisierung zu sorgen, müssten Rückschläge auf 4.000 Punkte eingeplant werden.

DAX-Sektor Pharma- und Gesundheit (Wochenchart in Punkten) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 4.800 // 4.949 // 5.000 // 5.102 // 5.384 // 5.457 Punkte Unterstützungen: 4.640 // 4.425 // 4.227 // 4.098 // 4.000 // 3.878 Punkte

Fazit

Für ein reguläres Kaufsignal müsste der Gesundheitsindex mindestens ein Niveau von 4.880 Punkten überwinden, damit zumindest Aufwärtspotenzial und 5.000 Punkte generiert werden kann. Darüber findet das Barometer um 5.389 Punkten ein weiteres Ziel vor, endgültig an den Jahreshochs aus 2017 bei 5.725 Punkten. Wünschenswert wäre ein handfester Wochenschlusskurs oberhalb der Triggermarke, eine Verlustbegrenzung sollte ein Niveau von zunächst 4.550 Punkten aber nicht überschreiten. Häufig kommt es nach derartigen Ausbrüchen nämlich zu einem Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau. Als Anlagehorizont müssen Investoren jedoch gut einige Monate einplanen!

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.