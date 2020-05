DAX-Sektor Versorger: Aufwärtsbewegung intakt!

Den letzten markanten Tiefpunkt markierte der DAX-Versorgerindex bei 383,11 Punkten in der zweiten Jahreshälfte 2015. Von da an stabilisierte sich die Lage wieder merklich, es konnte ein Aufwärtstrend etabliert werden und führte Anfang dieses Jahres bis an die markante Hürde von rund 1.000 Punkten wieder aufwärts. Insgesamt deutet sich damit seit 2011 ein sogenannter Rounding Bottom an, der aus technischer Perspektive einen Trendwechsel hervorrufen dürfte. Damit ein solches Signal jedoch auch mittelfristig Früchte trägt, muss erst noch die vierstellige Kursmarke nachhaltig überwunden werden. Während des Corona-Crashs konnte sich das Barometer auf dem 200-Wochen-Durchschnitt sowie einer Horizontalunterstützung verlaufend um 730 Punkten erfolgreich abstützen. Das spricht von relativer Stärke des Sektors.

Viel Zeit wird’s noch brauchen

Solange die Aufwärtsbewegung seit Mitte 2015 intakt und der 200-Wochen-Durchschnitt bei aktuell 744 Punkten ungebrochen bleibt, könnte das Barometer schon bald wieder an der dreistelligen Kursmarke von 1.000 Punkten kratzen. Aber erst, wenn es tatsächlich gelingt über diese Hürde zu springen, wird mittelfristig weiteres Aufwärtspotenzial zunächst an 1.086 Punkte freigesetzt, darüber könnte es an die Jahreshochs aus 2011 bei 1202 Punkten weiter aufwärtsgehen. Die Konsolidierung im deutschen Energiesektor scheint daher erfolgreich gewesen zu sein, trotzdem müssen Investoren etliche Jahre bei dem eindeutig defensiven Investment einkalkulieren. Bärische Kursmuster würden sich hingegen bei einem nachhaltigen Bruch von 700 Punkten einstellen, rasche Rücksetzer auf das Niveau von 644,46 Punkten und darunter auf die Horizontalunterstützung aus 2016/2017 um 585,85 Punkten kämen auf Anleger in diesem Fall zu.

DAX-Sector Utilities (Wochenchart in Punkten) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 882,92 // 900,00 // 956,67 // 1.000 // 1.027 // 1.046 Punkte Unterstützungen: 831,62 // 800,00 // 766,66 // 744,11 // 730,00 // 673,72 Punkte

Fazit

Kurzfristig zeigt sich der Energiesektor robust, das unterstreicht auch der letztwöchige Kursgewinn von knapp sechs Prozent. Erste Anlaufstelle für diese Woche könnte das Niveau um 900 Punkten darstellen, darüber wären weitere Gewinne bis an 965,67 Zähler vorstellbar. Aber erst über der 1.000 Punkte-Marke kann tatsächlich weiteres Kurspotenzial an 1.202 Punkte abgeleitet werden. Sowohl mittel- und kurzfristig orientierte Anleger können von Long-Positionen profitieren. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von vorerst 800 Zählern jedoch nicht übersteigen, auch dürfte die Volatilität an den Märkten bedingt durch die Corona-Pandemie noch eine Weile lang hoch bleiben.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.