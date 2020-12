DAX: Septemberhochs nur kurz getestet

Wie gewonnen, so zerronnen. So könnte man den gestrigen Handelstag beim DAX-Index zusammenfassen. Trotz einer anfänglich gerissenen Kurslücke auf der Oberseite, beendete das Barometer seinen Handel auf dem Eröffnungskurs.

Positiv bleibt trotzdem die Verteidigung der gestern etablierten Kurslücke zu bewerten, sollte diese unangetastet bleiben, könnte sogar noch einmal ein Test der Septemberhochs bei 13.460 Punkten einsetzen. Aber erst darüber und mindestens oberhalb eines Niveaus von 13.500 Punkten dürfte der DAX zu seinen Allzeithochs bei 13.795 Punkten durchstarten.

Abschläge unter die gestrigen Tagestiefs von 13.327 Punkten dürften die Lücke jedoch schließen und Abschläge auf 13.278 Punkte hervorrufen. Bis 13:45 Uhr dürfte allerdings nur wenig passieren, entscheidende Impulse werden erst zum Zinsentscheid der EZB erwartet. Erst danach wird sich der Markt neu orientieren und in die eine oder andere Richtung einschlagen. Übergeordnet allerdings ist das Barometer zwischen 13.000 und 13.460 Zählern als neutral zu bewerten.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Donnerstag mit Erzeugerpreisen (CGPI) per November und dem BSI Manufacturing Index für das laufende Quartal veröffentlicht. Ab 8:00 Uhr folgen Deutschlands Umsätze und Beschäftigte im Bauhauptgewerbe per September, daran schließen sich eine Reihe Daten zu Großbritanniens Handelsbilanzsaldo, Industrieproduktion, Erzeugung im produzierenden Gewerbe, dem Dienstleistungsindex der Bauproduktion und dem monatlichen BIP per Oktober an. Um 8:45 Uhr schiebt Frankreich Zahlen zur Industrieproduktion per Oktober hinterher.

Um 13:45 Uhr wird die europäische Notenbank EZB schließlich ihre weitere Fiskalpolitik vorstellen und gibt sogleich Auskunft über das Volumen des EZB-Anleihekaufprogramms. Ab 14:30 Uhr folgen die wöchentlichen Erstanträge und fortgesetzten Anträge auf Arbeitslosenhilfe der US-Amerikaner, zeitgleich startet die EZB-Pressekonferenz. Wichtig dürften heute noch die US-Verbraucherpreise aus November um 14:30 Uhr sein.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 13.420 // 13.460 // 13.500 // 13.609 // 13.700 // 13.790 Unterstützungen: 13.300 // 13.278 // 13.200 // 13.151 // 13.000 // 12.970

