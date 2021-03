Dax setzt Rekordserie fort - EZB will Flexibilität ausreizen

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat den vierten Handelstag in Folge ein Rekordhoch erreicht. Die schon früh aufgestellte Bestmarke steigerte er am Nachmittag nach dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) bis auf 14.595 Punkte.

Zuletzt stand der Leitindex dann noch 0,17 Prozent höher bei 14.565,24 Zählern. Wie die EZB mitteilte, bleiben sowohl das milliardenschwere Ankaufprogramm für Anleihen als auch der Leitzins unverändert.

Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten schlug sich am noch besser als der Dax. Er stieg am Nachmittag um 1,01 Prozent auf 31.889,65 Zähler. Das Eurozonen-Kursbarometer EuroStoxx gewann 0,4 Prozent und in New York bahnte sich für den Dow Jones Industrial ein Plus von 0,3 Prozent an. Der technologielastige Nasdaq-100-Index wurde dort sogar fast zwei Prozent höher taxiert.

Bei den Einzelwerten waren die Kursbewegungen wie zuletzt von wechselnden Branchenpräferenzen geprägt. Im derzeit besonders schwankungsreichen Technologiesektor erholten sich die Aktien von Infineon im Dax um drei Prozent von ihrem verlustreichen Vortag. Auch die Aktien von Corona-Gewinnern waren dieses Mal wieder gefragt: Delivery Hero legten 3,1 Prozent zu und Hellofresh sogar 4,9 Prozent.

Die zuletzt als Zykliker favorisierten Banken- und Autowerte waren dagegen nun unter den Verlierern. Papiere der Deutschen Bank oder von Volkswagen büßten zuletzt etwa 1,7 Prozent ein. Die Aktien von BMW weiteten ihr Minus sogar auf 3,4 Prozent aus.

Getoppt wurden die Abschläge im Dax vor allem von Bayer mit einem Kursrutsch um 3,4 Prozent. Hier dreht der Kurs scharf, nachdem am Vortag neue Mittelfristziele sehr gut angekommen waren. Am Donnerstag gab es nun aber kritische Stimmen zur Perspektive im Pharmageschäft.

Der Euro hat am Donnerstag zugelegt, zuletzt wurden 1,1965 US-Dollar gezahlt. Die EZB hatte den Referenzkurs am Vortag deutlich tiefer auf 1,1892 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,35 Prozent auf minus 0,37 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,08 Prozent auf 144,82 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,13 Prozent auf 171,68 Punkte.