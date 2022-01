DAX - So viele Chancen, so viele Enttäuschungen!

Bringen wir es auf den Punkt! Die Entwicklung vom Donnerstag und auch heute ist enttäuschend. Es ist nicht so, dass Investoren mit großen Verlusten zu kämpfen haben. Der Frust liegt eher darin, dass man so knapp vor einem neuen Allzeithoch gescheitert ist und damit auch die Chance endlich die schon im vergangenen Jahr begonnene Konsolidierung zu verlassen, nicht genutzt hat. Dabei kann man auch nicht von einem Ausrutscher auf der Verkäuferseite sprechen, denn die Verkäufe vom Donnerstag setzten sich heute weiter fort.

Neues Jahr, gleiches Spiel!

Mit Blick auf die kommenden Tage und Wochen bleibt uns mit der jüngsten Kursentwicklung die Unsicherheit erhalten. Im Gesamtbild ist weiterhin alles möglich, von einer neuen Rally bis hin zu einem Halten der mittelfristigen Range der letzten Monate. Selbst ein Bärenmarkt könnte nicht ausgeschlossen werden, denn wenn die Bullen jetzt erneut am Allzeithoch scheitern, steigt schlichtweg die Wahrscheinlichkeit, es auf der Unterseite zu probieren und dabei könnte auch der wichtige Support um 15.000 Punkte fallen.

Eine wichtige Woche für die Bullen!

Gerade die neue Handelswoche könnte in diesem Zusammenhang wichtig werden. Die Supports um 15.800 Punkte sind im Tageschart kaum zu übersehen. Meint man es auf der Käuferseite wirklich ernst, sollte sich dies auch in wieder anziehenden Notierungen äußern. Gelingt dies, kann man sich in der neuen Woche dem Allzeithoch zuwenden. Gelingt dies nicht, steigt die Wahrscheinlichkeit für einen Fortbestand der Range an.

Fazit: Noch würde ich die Hoffnung auf der Käuferseite nicht gänzlich aufgeben wollen, auch wenn man jetzt schon wieder so viele Daumen wie möglich drücken muss. Nicht nur technisch gibt es momentan ja einige Sorgen. Stand heute aber bietet sich kein direkter Einstieg auf der Käuferseite an. Dafür wäre mir das Risiko zu groß.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)