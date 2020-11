DAX: Stabil über 13.000 Punkten

Der Beginn dieser Woche brachte ein wahres Kursfeuerwerk an den Aktienmärkten hervor, Metalle verloren dagegen massiv an Wert und tendieren weiter talwärts. Einzig die Techwerte konnten von dem Run an den Märkten nicht profitieren, wurden sogar in Grund Boden gestampft.

Die neuen Impulse aus den USA zwingen institutionelle Anleger umzuschichten, es kann vor dem Hintergrund eines baldigen Impfstoffs wieder mehr Risiko ins Portfolio einfließen. Die einstigen Krisengewinner werden dagegen abverkauft, aber nicht ohne Grund. Die Bewertung hatte zuletzt derart stark zugelegt, dass eine Korrektur nur noch eine Frage der Zeit gewesen ist. Trotzdem muss den einstigen Börsenstars Anerkennung zugesprochen werden, jetzt scheint aber die Stunde der zyklischen Aktie und Krisenverlierer zu schlagen. Für den DAX-Index könnte dies eine weitere Aufwärtsbewegung zurück an die Septemberhochs bei 13.460 Punkten bedeuten, darüber würden schließlich die Rekordhochs aus Anfang 2019 bei 13.795 Zählern in den Fokus der Anleger geraten können. Auf der Unterseite ist das heimische Barometer relativ gut abgesichert. Erst bei einem dynamischen Rückfall mindestens unter 12.880 Punkte dürfte die zu Montag gerissene Kurslücke geschlossen werden. Darunter findet der DAX-Index am EMA 200 eine weitere Unterstützung vor, die wieder für Auftrieb sorgen könnte. Einmal mehr stehen wieder China und Japan im Fokus der Nachrichten, in der Nacht zum Dienstag hat das Reich der Mitte Zahlen zu Verbraucher- und Erzeugerpreisen per Oktober vorgelegt, Japan veröffentlichte Daten zum Leistungsbilanzsaldo per September (saisonbereinigt) und der Kreditvergabe im Oktober. In Europa geht es in wenigen Minuten mit Großbritanniens Arbeitslosengeldbeziehern aus Oktober und der Arbeitslosenquote per September (3-Monatsdurchschnitt) sowie dem Durchschnittsverdienst-Index in den drei Monaten per September los. Zu 08:45 und 10:00 Uhr melden sich Frankreich und Italien mit Zahlen zur Industrieproduktion aus September zu Wort, um 11:00 Uhr wird der ZEW-Konjunkturindex Deutschlands und der EWU per November erwartet. Ab Mittag stoßen die USA mit Kennzahlen zum NFIB Small Business Index per Oktober dazu, gefolgt von Redbook-Einzelhandelsumsätzen aus der Vorwoche um 14:55 Uhr. DAX (Tageschart in Punkten) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com) Wichtige Chartmarken Widerstände: 13.151 // 13.200 // 13.339 // 13.401 // 13.460 // 13.500 Unterstützungen: 13.066 // 13.000 // 12.880 // 12.819 // 12.694 // 12.586 Interessenkonflikt Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG: Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Haftungsausschluss Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

