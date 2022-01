Dax stabilisiert sich nach Verlusten

Nach dem Rücksetzer an den vergangenen Handelstagen geht der deutsche Leitindex stabilisiert in die neue Woche. In den kommenden Tagen dürfte es mit der anlaufenden Berichtssaison wieder spannend werden.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE0007164600, NL0000235190, US46625H1005, US1729674242,