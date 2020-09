Dax stabilisiert sich wieder über 13.000 Punkte – Überraschend starke US-Arbeitsmarktdaten geben Rückendeckung

Der Dax ist im heutigen Handelstag zunächst weiter unter Druck geraten und zeitweise sogar wieder unter die Marke von 13.000 Punkten gerutscht. Zum Nachmittag hin gab es aber Unterstützung aus den USA, denn die Lage am dortigen Arbeitsmarkt hat sich trotz der anhaltenden Corona-Pandemie stärker als erwartet verbessert.

Auch die US-Börsen selbst konnten teilweise von den überraschend guten Daten profitieren. Eine halbe Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,90 Prozent im Plus bei 28.547 Punkten. Am Donnerstag war der bekannteste amerikanische Aktienindex um fast drei Prozent abgesackt. Noch schlimmer war es dem marktbreiten S&P 500 und insbesondere dem Technologiewerte-Index Nasdaq 100 ergangen. Letzterer könnte vor dem verlängerten Wochenende noch etwas weiter nachgeben. Am Montag findet wegen eines Feiertags kein Börsenhandel in den USA statt. Seit Jahresbeginn steht für den Nasdaq 100 aber immer noch ein sattes Plus von knapp 35 Prozent zu Buche, womit das Börsenbarometer einer der wenigen Gewinner weltweit überhaupt ist.

Arbeitslosenquote in den USA geht deutlich zurück

Die Arbeitslosenquote fiel im August von 10,2 Prozent im Vormonat auf 8,4 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten einen Rückgang auf etwa 10 Prozent erwartet. Nach Angaben der Behörde wurden im August 1,4 Millionen neue Jobs in den Vereinigten Staaten geschaffen – im Juli hatte diese Zahl noch bei 1,8 Millionen gelegen. Vor der Pandemie hatte die Quote in der größten Volkswirtschaft der Welt noch bei 3,5 Prozent gelegen.

Im April hatte die Arbeitslosenquote wegen der Corona-Krise mit 14,7 Prozent den höchsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen nach dem Zweiten Weltkrieg erreicht. Seit dem Rekordhoch ist die Quote den vierten Monat in Folge gesunken.

Die Beschäftigung hat sich ebenfalls weiter von dem starken Einbruch in der Corona-Krise erholt. Außerhalb der Landwirtschaft seien im August 1,371 Millionen Stellen hinzugekommen, hieß es. Analysten hatten mit einem Zuwachs von im Schnitt 1,350 Millionen gerechnet.

Die Stundenlöhne legten im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium weiter mitteilte. Analysten hatten eine Stagnation erwartet. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die Stundenlöhne um 4,7 Prozent.

Die Lage am Arbeitsmarkt bleibt trotz einer sich abzeichnenden wirtschaftlichen Erholung sehr angespannt. Gut 29 Millionen Menschen beziehen eine Form von Arbeitslosengeld, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. In der Woche bis einschließlich 29. August stellten demnach knapp 900.000 Menschen einen Neuantrag auf Arbeitslosenhilfe. Die Anträge spiegeln die kurzfristige Entwicklung des Arbeitsmarkts wider. Vor der Zuspitzung der Pandemie im März war die Zahl der Neuanträge nur sehr selten über 100.000 gestiegen.

