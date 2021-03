DAX - Stark, aber die US Notenbank am Mittwoch ist stärker

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 14.461,42 Pkt (XETRA)

Der Anstieg dynamisch überzeugend über 14.131 Punkte hat aus charttechnischer Sicht Aufwärtspotential freigegeben. Projektionsziel 14.850 Punkte. Kurzfristig ist der Index überkauft, weshalb es heute auch zu einem Kursrücksetzer gekommen ist. Zwischengeschaltete Kursrücksetzer sind jederzeit einzukalkulieren! Ich habe solche mit den dünnen grauen Pfeilen angedeutet. Am Mittwochabend ist US-Leitzinsentscheid, dieser Termin kann die Kurse an den Märkten kurzfristig wieder stark in Wallung bringen. Sprich: Machen Sie sich auf erhöhte Volatilität gefasst.

Die Themen Gold, Technologie, China stehen seit 2-3 Wochen unter Abgabedruck, europäische Aktien hingegen können zuletzt fester tendieren.

Reminder aus der Analyse vom 21. Februar dieses Jahres: "Der entscheidende Signalschalter liegt bei 14.131 Punkten im DAX. Steigt der Index auf Tagesschlusskursbasis überzeugend über 14.131 Punkte an, triggert das ein mehrwöchiges Kaufsignal mit Projektionsziel 14.850 Punkte. "

VORHER:

21.02.2021 - 20:32 Uhr - Chartanalyse DAX - Bei 14.131 Punkten wird der Schalter umgelegt

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)