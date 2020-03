DAX - Starke Aufwärtsdynamik heute

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 9.700,57 Pkt (XETRA)

Diese hat am Montag unbegrenzte Anleihenkäufe zur Stützung der Konjunktur und mehrere Kredit-Programme für Unternehmen und Kommunen angekündigt. Zudem haben im Kongress die regierenden Republikaner und die oppositionellen Demokraten offenbar Fortschritte in Bezug auf ein geplantes Konjunkturpaket erzielt. Das Paket könnte früheren Plänen beider Partien zufolge ein Volumen zwischen 1,5 und 2,5 Billionen Dollar haben. Ein Indiz, wie stark die Euro-Konjunktur vom Virus befallen ist, lieferten die Einkaufsmanagerindizes des Forschungsinstituts IHS Markit. Und die Ökonomen präsentierten ein eindeutiges Bild: Der Einkaufsmanagerindex für die Eurozone ist von Februar auf März um 20,2 Zähler eingebrochen. In Großbritannien, das nicht der Eurozone und nicht mehr der EU angehört, fiel der Indikator ähnlich stark. Es wurden jeweils historische Tiefstände erreicht. Selbst die bisherigen Rekordtiefs aus den Zeiten der Finanzkrise wurden klar unterboten. Besonders stark verschlechterten sich die Aktivitäten unter den Dienstleistern, wozu ja auch die Reisebranche zählt. Weiterlesen

Der deutsche Leitindex prallt auf der Unterstützung bei 8.354 Punkten nach oben ab. Bei 10.000-10.280 Punkten wird der Index auf Widerstand treffen, falls der Index soweit nach oben vordringen sollte.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)