DAX: Starker Schlussspurt

Zur Wochenmitte konnte der Deutsche Aktienindex DAX weiter zulegen und begab sich direkt an den markanten Widerstandsbereich um 15.600 Punkten aufwärts, für Unterstützung sorgten am Nachmittag festere US-Wirtschaftsdaten und gaben dem Barometer noch einmal einen zusätzlichen Schub. Damit zeichnet sich ein versöhnliches Jahresende ab, allerdings nehmen die Umsätze merklich ab!

Aus technischer Sicht ist der DAX nun in einen sehr wichtigen Widerstandsbereich zwischen 15.600 und dem EMA 50 bei 15.628 Punkten vorgedrungen. Darüber hinaus besteht seit Anfang dieses Monats noch ein intakter Abwärtstrend, der für ein Folgekaufsignal erst noch überwunden werden muss. Ein Anstieg an 16.000/16.030 Punkte gelingt erst oberhalb von 15.810 Zählern.

Auf der Unterseite sind nun einige neue Unterstützungen dazugekommen, erst unterhalb von 15.250 Punkten wird ein Rücklauf zurück an die aktuellen Wochentiefs bei 15.060 Punkten favorisiert. Darunter müssten schließlich die Oktobertiefs bei 14.818 Punkten als Support einspringen.

Ein Hinweis vorweg, in den USA ist der Börsenhandel an den Anleihemärkten verkürzt, dieser endet bereits um 20:00 Uhr. Erste Wirtschaftsdaten aus Deutschland stehen in wenigen Minuten mit dem Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in nicht EU-Staaten) sowie die Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft aus November, Aufträge im Bauhauptgewerbe aus Oktober und die Importpreise aus November an.

Erst ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit Erstanträgen und fortgesetzten Anträgen auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche dazu, zeitgleich werden Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter und Konsumausgaben aus November vorgestellt. Nicht zu vergessen die PCE-Kernrate per November, die zeitgleich veröffentlicht wird.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 15.600 // 15.628 // 15.794 // 15.810 // 15.850 // 15.962 Unterstützungen: 15.474 // 15.423 // 15.342 // 15.250 // 15.100 // 15.000

