DAX-Start in den Juni gelungen

Das DAX-Fazit zum Junistart

Der erste Handelstag im Juni verhielt sich direkt ab dem Start konträr zum Ausklang des Monats Mai. Jüngste Verluste waren direkt aufgeholt und der Handelsstart fand bereits über der 15.500er-Marke statt. Eine Marke, über die kein Anstieg am Montag gelingen konnte. Damit war das Gesamtbild direkt aufgehellt, wie wir am Morgen mit Daniel Saurenz besprechen konnten:

Es gab einen weiteren Aufschwung direkt am Morgen, der über das Allzeithoch im DAX reichte. Das neue Rekordhoch im DAX lag zum Mittag damit 80 Punkte über dem Hoch der letzten Woche.

Somit zeigte der DAX eine dynamische Fortsetzung der übergeordneten Bewegung zum Monatsstart. Woher kam der Schwung und was sind potenzielle Ziele?

Mit Daniel Saurenz blickten wir zudem auf weitere Aktien, die in der Konsolidierung stecken, wie Henkel, SAP oder auch Lufthansa. Bei Lufthansa ist ein Anziehen der Passagierzahlen zu spüren. Henkel legt stark im Onlinebusiness zu und die SAP gibt etwas Rätsel auf. Mit welchen Ideen und Produkten könnte man hier ansetzen? Die Münchner Rück konsolidierte ebenfalls und kann eine Dividende als Argument vorweisen, die mit anderen Werten einen direkten Vergleich zulässt. Auch diese Fakten sollten Aktienfans ins Kalkül ziehen.

Im Blick waren die Inflationsdaten aus Europa kamen jedoch später einige Ängste auf. Auch wenn die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone im Mai erneut ein Rekordhoch erreichen konnte, ist Vorsicht geboten. Das neue Rekordhoch wurde mit 15.685 Punkten fixiert.

Einen Stimmungsumschwung zeigte am Nachmittag die Wall Street. Nach einer zunächst robusten Eröffnung fielen die Indizes in New York wieder zurück und nahmen damit dem DAX auch seinen Schwung vom Vormittag. Der Nasdaq rutschte ins Minus, nachdem zu starke Wirtschaftsdaten die Ängste vor einer Zinsanhebung der FED wieder nährten.

So blieb es im DAX bei einem Kursgewinn und dem Schlusskurs auf dem alten Rekordhoch, welches rund 120 Punkte unter dem neuen Intraday-Rekord lag. Folgenden Tagesparameter wurden verzeichnet:

Eröffnung 15.513,13 Tageshoch 15.685,40 Tagestief 15.512,36 Vortageskurs 15.421,13 Schlusskurs 15.567,36

Den Stimmungsabschwung sieht man im Intraday-Chart sehr deutlich:

Welche Aktien standen besonders im Blickfeld der Anleger?

Spannende Aktien-Bewegungen zum Juni-Start

Die Automobilwerte führten heute die DAX-Aktienliste an. Vor allem Volkswagen profitierte von der Studie des Vortages aus dem Haus EY, wonach das Vorkrisenniveau im Bereich der Margen und Dynamik erreicht ist.

Zudem denkt der Volkswagen-Konzern über einen Börsengang für den eigenen Batteriebereich nach, wie vom Technikvorstand Thomas Schmall aus einem "Handelsblatt"-Artikel zu entnehmen war. Auch steht eine Einigung mit mehreren ehemaligen Vorständen in Aussicht. Demnach soll Ex-VW-Chef Martin Winterkorn rund zehn Millionen Euro an das Unternehmen zurückzahlen.

Im Minus standen die Pharmawerte Merck und Fresenius. Bei Merck in den USA stand heute die Hauptversammlung an. Ebenfalls schwach war erneut die Bayer-Aktie.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie beeinflusste dieser Handelstag das mittelfristige Chartbild?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Das neue Allzeithoch steht dem DAX gut und wurde diesmal nur zur Hälfte korrigiert. Damit unterscheidet sich dieser Handelstag von den anderen Tagen der letzten Monate, an denen Allzeithochs an der Tagesordnung waren.

Das Kursniveau gilt laut Analysten zwar als ambitioniert, aber noch fair bewertet. Könnte damit der Aufschwung weitergehen?

