Dax startet freundlich in die neue Woche - Konsumausgaben im Corona-Jahr gesunken

Der Dax ist freundlich in die neue Woche gestartet, auch wenn das Plus nicht allzu groß ist. Gute Nachrichten gibt es für die Aktionäre von Talanx, obwohl der Konzern im Corona-Jahr gelitten hat - genauso wie die Konsumausgaben in Deutschland.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE0007664039, DE000A2E4K43, DE000A0HN5C6, DE0006062144, DE000TLX1005,