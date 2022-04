Dax startet wohl mit Verlusten in die Osterwoche

Die hohe Inflation und Rezessionssorgen dürften diese Woche nicht nur die Börsianer, sondern auch die EZB beschäftigen. Die Wahl in Frankreich, die Corona-Zahlen in China und die verhaltene Stimmung an den US-Börsen belasten den Dax am Montagmorgen.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US2605661048,