DAX steht in der Luft

Zu Beginn des neuen Handelsmonats Mai und getreu dem Motto: „Sell in May and go away“ wurde der deutsche Leitindex heute pünktlich von den Bären abgeholt. Nur bewegt sich der Index intraday kaum von der Stelle. Kein Wunder, wichtige Wirtschaftsdaten aus den USA stehen in dieser Woche an und dürften im Wochenverlauf wieder für ordentlich Bewegung an den Märkten sorgen.

Unterstützung erhält das Barometer allem Anschein nach durch das Niveau von 10.500 Punkten, der nächste Support läge dann bei 10.250 Zählern, darunter bei 10.100 Punkten. Der erwartete Ausverkauf ist bislang ausgeblieben, das kann sich mit der Eröffnung der US-Börsen allerdings noch schnell ändern. Aus technischer Sicht wird ein Rücklauf zurück an 9.800/9.500 Punkte favorisiert, die Gefahr eines Täuschungsmanövers der Bullen ist wie beim letzten Mal wieder sehr hoch.

Auf der Oberseite gestaltet sich ein Rückweg relativ schwierig, die zu heute gerissene Lücke stellt einen ersten Widerstand dar, der Rückweg dürfte über den zuvor verlassenen Aufwärtstrend entsprechend schwierig werden. Hier dürften nur hoher Druck und ein ordentliches Volumen an den Handelsplätzen für ein derartiges Szenario sorgen können. Dann wäre sogar ein Anstieg bis dann 11.235 Punkte auf kurzzeitiger Basis vorstellbar.

Weitere Wirtschaftsdaten werden ab 15:45 Ihr mit Zahlen zu Volumen der EZB-Käufe von Staatsanleihen, Pfandbriefen und ABS-Papieren vorgelegt, gefolgt vom mit Spannung erwarteten EZB-Monatsbericht für den Monat Mai. Als Letztes melden sich die USA um 16:30 Uhr mit Daten zu den Auftragseingängen der Industrie aus März.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 10.578 // 10.815 // 11.032 // 11.107 // 11.235 // 11.500 Unterstützungen: 10.427 // 10.250 // 10.100 // 10.000 // 9.955 // 9.840

