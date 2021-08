Dax steigt erstmals über 16.000 Punkte - leichte Höhenangst

Erstmals in seiner Geschichte ist der Dax über 16.000 Punkte gestiegen. Am Nachmittag hat der Leitindex aber etwas Höhenangst bekommen und ist wieder unter die runde Marke gefallen. Adidas führt den Dax an, der Sportartikelhersteller verkauft Reebok.

