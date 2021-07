DAX - Sturzgefahr im Sommerloch?

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 15.636,42 Pkt (XETRA)

Während des Monatswechsels Mai/Juni war der Dax letztmalig in einer kleinen Trendbewegung im Tageschart unterwegs. Seitdem hat die Volatilität zwar zeitweise zugenommen, im Grunde aber bewegte sich der Kurs ausschließlich seitwärts. Der heutige Handel setzt dem ganzen noch die Krone auf, denn trotz US-Arbeitsmarktdaten bewegte sich der Dax lediglich im Bereich von gestern. Neue Impulse sucht man in einem solchen Umfeld natürlich vergebens.

Technisch gesehen bewegt sich der Dax oberhalb der Supportzone bei 15.450/300 Punkten immer noch in einem Aufwärtstrend. Damit besteht natürlich weiterhin die Chance, diesen durch ein neues Allzeithoch zu bestätigen und damit das noch offene Kursziel im Bereich von 16.000 Punkten anzusteuern. Angesichts des aktuellen Stillstands sollten sich die Käufer aber definitiv nicht zu sicher sein. Es reicht ein schwacher Handelstag, um die gesamte Situation nach unten aufzulösen. Dabei ergibt sich unterhalb von ca. 15.300 Punkten weiteres Abwärtspotenzial auf 15.000-14.800 Punkte. Dort trifft man auf die nächste Unterstützungszone.

Mit Blick auf die neue Woche hat der Dax also einige Optionen, kann gleichzeitig aber Stand heute keine klaren Akzente setzen. Am Montag wird man dabei sogar ganz ohne den US-Handel auskommen müssen. Hier bleiben die Börsen aufgrund des Independence Day geschlossen. Am Dienstag gibt es dann bei uns noch einmal ein paar Konjunkturdaten, bevor es für den Rest der Woche relativ ruhig wird. Saisonal steuern wir direkt auf das Sommerloch zu.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)