Dax-Talfahrt dürfte anhalten - Rohstoffpreise im Blick

Frankfurt (Reuters) - Am deutschen Aktienmarkt dürfte es weiter abwärts gehen.

Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag erneut niedriger starten. Im Mittelpunkt des Handelsgeschehens steht weiter die Diskussion um ein Verbot russischer Gas- und Öl-Lieferungen infolge des Kriegs gegen die Ukraine. Das hatte die Energiepreise am Montag stark angetrieben, was die Inflationssorgen der Anleger schürte. Der Dax hatte zwei Prozent auf 12.834 Punkte abgegeben.[L5N2VA4Y1] Damit hat der Leitindex seit seinen Höchstständen Anfang des Jahres mehr als 20 Prozent verloren und damit offiziell den "Bärenmarkt" betreten.

Auch die Wall Street hatte deutliche Verluste verzeichnet. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden ist offenbar bereit, ein amerikanisches Embargo für russisches Öl auch dann zu verhängen, wenn die europäischen Verbündeten nicht mitziehen. Im Kongress könne es am Dienstag eine Abstimmung darüber geben, sagte ein Berater eines Abgeordneten der Nachrichtenagentur Reuters. Dann könnten auch Zölle auf russische Produkte erhoben werden.

Bei den Unternehmen ziehen sich immer mehr Firmen aus dem Geschäft mit Russland zurück. Der Energiekonzern Uniper kündigte einen Investitionsstopp an. Zahlen legen am Dienstag Schaeffler und Global Fashion Group vor. Auf der Konjunkturagenda stehen unter anderem die Daten zur deutschen Industrieproduktion und die US-Handelsbilanz.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

12.834,65

Dax-Future

12.569,00

EuroStoxx50

3.512,22

EuroStoxx50-Future

3.432,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

32.817,38 -2,4 Prozent

Nasdaq

12.830,96 -3,6 Prozent

S&P 500

4.201,09 -3,0 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei

24.807,69 -1,6 Prozent

Shanghai

3.340,16 -1,0 Prozent

Hang Seng

20.957,78 -0,5 Prozent