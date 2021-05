Dax tastet sich an Rekordhoch heran

Frankfurt (Reuters) - Die Anleger haben ihre Inflationsängste zum Wochenschluss beiseitegeschoben und bei europäischen Aktien zugegriffen.

Der Dax kletterte um 0,6 Prozent auf 15.499 Zähler und näherte sich damit seiner bisherigen Bestmarke von 15.568,60 Punkten an. Der breit gefasste europäische Stoxx 600 verzeichnete mit 448,55 Punkten ein neues Rekordhoch. "Die Anleger sind hin- und hergerissen", sagte IG-Stratege Christian Henke. "Im Augenblick überwiegt jedoch die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zur Normalität und somit auf eine wachsende Wirtschaft."

Die Furcht vor steigenden Zinsen und dem drohenden Ende der ultralockeren Geldpolitik dürfte die Anleger aber so schnell nicht loslassen, sind sich Analysten sicher. "Die übergeordnete Richtung für die kommenden Monate dürfte maßgeblich von der Antwort auf die Frage abhängen, ob die Inflation nur temporär oder doch dauerhaft höher sein wird", prognostiziert Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. Solange sich die Anleger darüber kein abschließendes Urteil gebildet hätten, dürfte der Dax erst einmal keine größeren Ausbrüche nach oben oder unten verzeichnen, meint der Experte. Auf Wochensicht kommt der Dax auf ein knappes Plus von 0,2 Prozent.

INFLATION NUR TEMPORÄR ODER DAUERHAFT HÖHER?

Ein kräftiger Preisschub hatte zuletzt Befürchtungen ausgelöst, dass die Teuerung in den USA aus dem Ruder laufen könnte. Viele Notenbanker wie auch US-Finanzministerin Janet Yellen rechnen jedoch damit, dass der Inflationsanstieg nur vorübergehender Natur ist. Dennoch rückt in der Notenbank Fed eine Debatte über das Abschmelzen der Konjunkturhilfen näher.

Vor diesem Hintergrund schauen Anleger derzeit besonders genau auf die Konjunkturdaten aus den USA. Veröffentlicht werden am Nachmittag unter anderem die Einkommen und Konsumausgaben für April. In der Euro-Zone hat sich die Stimmung angesichts sinkender Corona-Infektionen überraschend deutlich gebessert. Das Barometer zum Geschäftsklima legte im Mai um 4,0 Zähler auf 114,5 Punkte zu. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Anstieg auf 112,1 Punkte gerechnet. Der Euro kletterte im Vorfeld der Daten um 0,1 Prozent auf ein Tageshoch von 1,22 Dollar, bröckelte danach aber wieder etwas ab.

AIRBUS ERNEUT AUF HÖHENFLUG

Der aufkeimende Optimismus in der Euro-Zone sprang auch auf den europäischen Bankensektor über. Er stieg in der Spitze um ein Prozent auf 141,09 Punkte, den höchsten Stand seit Februar 2020. Lange Gesichter gab es dagegen bei der Banco de Sabadell. Die Aussicht auf zusätzliche Einsparungen drückte den Kurs des Geldinstituts in Madrid um gut vier Prozent.

Im Aufwind waren dagegen Airbus-Aktien. Die Titel des Flugzeugbauers profitierten erneut von der Anhebung der Produktionsziele, die das Unternehmen am Donnerstag angekündigt hatte. Die Aktien arbeiteten sich im MDax um bis zu 2,6 Prozent nach oben und waren mit 109,32 Euro so teuer wie seit 15 Monaten nicht mehr. Am Vortag waren sie bereits um mehr als neun Prozent in die Höhe geschossen. Die Aktien von Flugzeug-Zulieferer MTU Aero stiegen im Dax um 1,9 Prozent.