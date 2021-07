DAX-TECHNIK: Index-Radar rät zu Geduld - Nach Sommerpause 16 500 Punkte drin

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Marktbeobachter von Index-Radar raten den Anlegern in der Sommerpause zu Geduld mit dem Dax . "Mit Ausnahme des statistisch eher starken Juli herrscht an den Börsen bis September Flaute", erklärte der Chartexperte Andreas Büchler in einer am Montag veröffentlichten Studie. Anschließend sieht er aber eine Menge Potenzial für den deutschen Leitindex, der seine Überhitzung zuletzt etwas abgebaut habe. Die nächste Aufwärtswelle könne den Dax bis 16 500 oder gar 17 200 Punkte tragen, so Büchler weiter./ag/jha/