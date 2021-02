DAX-TECHNIK: Niveau um 13700 Punkte ist gute Kaufgelegenheit - Index Radar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Freitag nach seinem anfänglichen kräftigen Rutsch bis unter 13 700 Punkte rasch gefangen. Damit habe sich gezeigt sich, dass Investoren mehrheitlich dieses Preisniveau als gute Kaufgelegenheit wahrnähmen, schrieb der Charttechniker Andreas Büchler von Index Radar in einer aktuellen Einschätzung.

An diesem Kreuzungspunkt einer horizontalen Umkehrzone und einer fallenden Trendlinie habe die Nachfrage wieder zügig angezogen und den Index stabilisiert. Büchler schließt gleichwohl weitere Verluste in Richtung der Marken 13 400 und 13 500 Punkte kurzfristig nicht aus. Er erwartet aber, dass der Dax auch dann wieder schnell und stark zurück nach oben ausschlägt. "Wenn nicht, wäre dies ein Warnsignal", so der Experte./ajx/mis