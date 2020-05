Dax: Tiefroter Start in den Mai ++ Trump: Impfstoff gegen Ende des Jahres ++ Allianz: Jahresplanung wird angepasst

US-Präsident Donald Trump rechnet mit einem Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus noch in diesem Jahr. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir bis zum Ende des Jahres einen Impfstoff haben werden“, sagte Trump am Sonntagabend (Ortszeit) bei einer Veranstaltung des Senders Fox News in Washington, wo er sich Wählerfragen stellte.

Der prominente US-Regierungsberater und Immunologe Anthony Fauci hatte am Donnerstag im Sender CNN gesagt, er rechne im Idealfall im Januar mit einem Impfstoff. „Ich kann das aber nicht garantieren“, schränkte er ein. Es gebe zahlreiche Unsicherheitsfaktoren, die einen Impfstoff verzögern könnten. Trumps Regierung hat eine „Operation Warp-Geschwindigkeit“ ins Leben gerufen, die eine beschleunigte Entwicklung eines Impfstoffes zum Ziel hat.

Der Auftritt des Präsidenten am Sonntagabend fand am Lincoln-Memorial im Zentrum der US-Hauptstadt statt. Abraham Lincoln war von 1861 bis 1865 der 16. Präsident der USA. Zwei Fox-News-Moderatoren stellten Trump Fragen, die Wähler zuvor per Video bei dem Sender eingereicht hatten. Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Amerika zusammen – zurück zur Arbeit“.

Milliarden für Impfstoff-Forschung

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen startet am Montag (15.00 Uhr) eine internationale Allianz zur Finanzierung von Impfstoffen und Arzneien gegen das Coronavirus. Bei einer Online-Geberkonferenz sollen mindestens 7,5 Milliarden Euro eingeworben werden. Teilnehmer sind unter anderen Bundeskanzlerin Angela Merkel, der französische Präsident Emmanuel Macron und UN-Generalsekretär Antonio Guterres.

Ziel ist, so rasch wie möglich einen Impfstoff und wirksame Medikamente zu entwickeln und für alle Menschen auf der Welt zu erschwinglichen Preisen verfügbar zu machen. Partner sind internationale Organisationen und Forschungsnetzwerke. Merkel hatte bereits am Wochenende einen „deutlichen finanziellen Beitrag“ aus Deutschland zu gesagt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur geht es um einen dreistelligen Millionenbetrag.

Auch Papst Franziskus stellte sich am Sonntag hinter die Ziele der Konferenz. Während es bereits erste Ansätze für Medikamente gibt, erwarten viele Forscher einen sicheren Impfstoff im großen Maßstab erst für nächstes Jahr.

Autobauer: Stimmen gegen neue „Kaufanreize“ werden lauter

Vor dem „Autogipfel“ der Bundesregierung hat sich die „Wirtschaftsweise“ Monika Schnitzer gegen Kaufprämien für Neuwagen ausgesprochen. „Das ist purer Lobbyismus, genauso wie die Forderung, nun Abstriche bei Umweltauflagen zu machen“, sagte die Münchner Professorin der „Rheinischen Post“ (Montag). Durch Prämien etwa würden Käufe vorgezogen, die in den Folgejahren fehlten.

Die Autoindustrie habe lange „wichtige Trends wie die E-Mobilität und die Wasserstofftechnologie verschlafen“. Trotzdem sprach sich Schnitzer nicht grundsätzlich gegen Hilfen für die Autoindustrie auch. „Eine Kombination von Kaufprämien zum Beispiel für Elektro-Autos, verbunden mit Investitionen in Ladeinfrastrukturen könnte schon sinnvoll sein.“

Der Umwelt zu liebe - Nein!

Vor dem „Autogipfel“ im Kanzleramt hat Klimaaktivistin Luisa Neubauer eine Autoprämie als unverantwortlich abgelehnt. „Der Autogipfel ist jetzt ein Richtungsgipfel, der offen legt, wie ernst der Kanzlerin eine klimaverträgliche, nachhaltige und gerechte Coronapolitik tatsächlich ist“, sagte Neubauer der Deutschen Presse-Agentur. Eine Autoprämie, wie der Branchenverband VDA sie fordere, sei eine „maximal unverantwortliche Idee – ökologisch, aber auch ökonomisch“. Eine Entscheidung für die Prämie könne nur fallen, „wenn die Bundesregierung sich von ihrer Verantwortung von jungen und zukünftigen Generationen verabschiedet“, sagte Neubauer.

Dax: Tendenz Abwärts

Am deutschen Aktienmarkt hat sich die Stimmung der Anleger nach den Verlusten am Donnerstag weiter eingetrübt. Zur Sorge über die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise, die die Gemüter bereits vor dem verlängerten Wochenende belastet hatte, gesellte sich die Furcht vor einem Wiederaufflammen der Konflikte zwischen den USA und China. Hinzu kamen zahlreiche, wegen der Corona-Krise schwache Quartalsberichte und Unternehmensausblicke.

Der Dax büßte kurz nach dem Börsenstart 2,72 Prozent auf 10 566,35 Punkte ein. Für den MDax ging es um 2,70 Prozent auf 22 422,23 Punkte abwärts. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, gab um 3,13 Prozent auf 2836,23 Punkte nach.

Allianz: Jahresprognose nicht mehr zu halten

Der Versicherungskonzern hat nach Bremsspuren im ersten Quartal seinen Jahresgewinnausblick zurückgezogen. Vor dem Hintergrund der pandemiebedingten Unsicherheiten für die Entwicklung und den aktualisierten Planzahlen der operativen Gruppengesellschaften dürfte das Ziel eines operativen Ergebnisses in 2020 von 11,5 bis 12,5 Milliarden Euro nicht mehr erreichbar sein, teilte Europas größter Versicherer am Donnerstagabend in München mit. „Ein neues Gewinnziel für 2020 wird der Vorstand nach Abschluss der revidierten Planung kommunizieren.“

Im ersten Quartal war das operative Ergebnis von 3,0 Milliarden Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 2,3 Milliarden Euro gesunken. Unter dem Strich fiel der Gewinn von 2,0 auf 1,4 Milliarden Euro.

Wirecard: Neue Kooperation in der Gastronomie

Der Dax-Konzern unterstützt in Zusammenarbeit mit der Lieferservice-Management-Plattform Everesto Systemgastronomen und Händler dabei, ihr Kerngeschäft um Lieferdienste zu erweitern. Das System von Everesto wickelt bereits tausende Transaktionen für Restaurants aller Größenordnungen ab, um Bestellungen entgegenzunehmen und die Zahlungen dafür zu erhalten, noch bevor die Lieferung erfolgt ist. Kunden können ihre Bestellung auch später im Restaurant abholen, was den Außer-Haus-Verkauf stärkt und für die Gastronomen eine weitere Ertragsquelle in Zeiten von COVID-19 darstellt. Wirecard übernimmt die Abwicklung der Bezahlvorgänge und treibt damit die Digitalisierung des Handels und der Gastronomie weiter voran.

Kurz & knapp:

Dialog Semconductor: Der Halbleiterhersteller zieht seinen erst vor zwei Monaten gegebenen Ausblick auf das laufenden Jahr wieder zurück. Die wegen der Corona-Pandemie anhaltende wirtschaftliche Unsicherheit führe zu einer ungewöhnlich unklaren Sicht auf das zweite Halbjahr, teilte das Unternehmen am Freitagabend in London mit.

Anfang März war Dialog noch von einem Erlösrückgang in 2020 im mittleren Zehnerprozentbereich ausgegangen. Der Ausblick setze allerdings voraus, dass Lieferketten und Auftragshersteller angesichts des Ausbruchs des neuartigen Coronavirus im zweiten Halbjahr wieder zur Normalität zurückkehrten, hatte es vom Unternehmen geheißen. Zudem kalkulierte Dialog eine graduell weiter zunehmende bereinigte Bruttomarge ein.

Klöckner & Co: Der Stahlhändler hat im ersten Quartal seine Verluste im Vergleich zum Vorjahr ausgeweitet. Der Konzernverlust lag mit 21 Millionen Euro etwa doppelt so hoch wie im Vorjahr, teilte das Unternehmen am Montag in Duisburg mit. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) lag mit plus 21 Millionen Euro im Rahmen der von Klöckner Ende März gegebenen Prognosen (Vorjahr 34 Mio). Wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie rechnet der Konzern im zweiten Quartal mit einer weiteren Verschlechterung bei Umsatz und Absatz sowie einem Ebitda-Verlust im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Seinen Jahresausblick hatte das Unternehmen bereits zurückgezogen. Dennoch zeigte sich Klöckner & Co zuversichtlich, gut durch die Krise zu kommen. So geht das Unternehmen für das Jahr von positiven Mittelzuflüssen aus betrieblicher Tätigkeit aus.

Traton: Die VW-Lastwagentochter fordert wegen der Folgen der Corona-Krise europaweite Kaufanreize für Lastwagen. Vorstandschef Andreas Renschler forderte am Montag in München „in Europa kurzfristig Investitionsanreize zur umweltfreundlichen Erneuerung der Lkw-Flotten, um die Krise in diesem systemkritischen Sektor zu überwinden“. Damit könnte die im Schnitt zwölf Jahre alte Lastwagenflotte mit sparsameren Modellen erneuert werden, sagte Renschler, der auch dem VW-Konzernvorstand angehört. Wegen des zu erwartenden erheblichen Umsatz- und Gewinnrückgangs liegt das Augenmerk nach den Worten des Finanzvorstands Christian Schulz jetzt auf der Sicherung der Zahlungsfähigkeit.

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: H-AB / shutterstock.com