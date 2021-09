DAX-Transport & Logistik: Toppingmuster im Aufbau

Nachdem das Barometer im Bereich von 1.672 Punkten sein auf Jahre vorläufig letztes Hoch markiert hatte, ging das Barometer in eine Konsolidierung über und fiel in drei Wellen bis März letzten Jahres auf ein Niveau von 576,29 Punkten zurück. Nur wenige Monate später erholte sich der Index wieder und konnte infolgedessen eine V-Förmige Erholung auf das Niveau aus 2017/2018 vollziehen. Dabei blieb es jedoch nicht, der Index schoss regelrecht weiter hoch und erreichte Anfang Juli dieses Jahres sein mittelfristiges Ziel gelegen am 161,8 % Fibonacci-Retracement sowie der Kursmarke von 1.672 Punkten. Damit wurden sämtliche Ziele auf der Oberseite regelkonform abgearbeitet, die laufende Seitwärtsbewegung könnte einen Hinweis auf ein Topping-Muster liefern.

Trendwende einplanen

Der Bereich zwischen 1.578 und 1.672 Zählern ist zunächst als neutral einzustufen. Erst darunter dürfte sich die Annahme einer gesunden Konsolidierung festigen, Abschläge zurück auf 1.500 Punkte sollten dann zwingend eingeplant werden. Etwas tiefer dürfte der EMA 50 als weiterer Support aushelfen. Ausreißer zur Oberseite könnten zuvor einen Test der bullischen Marktakteure herbeiführen. Aber erst ein Wochenschlusskurs oberhalb von 1.700 Punkten dürfte die Wahrscheinlichkeit einer Rallyefortsetzung an 1.795 Punkte erhöhen.

DAX-Transport & Logistik (Wochenchart in Punkten) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.637 // 1.650 // 1.661 // 1.672 // 1.690 // 1.724 Punkte Unterstützungen: 1.605 // 1.578 // 1.546 // 1.530 // 1.512 // 1.478 Punkte

Fazit

Um von einer höheren Wahrscheinlichkeit eines Pullbacks zurück an 1.500 Punkte und darunter an den EMA 50 verlaufend bei 1.401 Zählern (steil steigend) zu profitieren, sollte erst ein nachhaltiger Bruch der Marke von 1.575 Punkten abgewartet werden. Nur in diesem Szenario ließe sich ein Short-Engagement realisieren und auf Sicht der nächsten Wochen von fallenden Notierungen beim DAX-Transport & Logistik-Index profitieren. Da häufig in solchen Fällen die Volatilität zunimmt, sollte eine Verlustbegrenzung das Niveau von 1.650 Punkten vorerst nicht unterschreiten. Eine rasche Abkühlung der Weltkonjunktur ist zwar nicht zu erwarten, dennoch gibt es erste wichtige Achtungszeichen aus China, die auf einen temporären Abschwung hindeuten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.