DAX: Trendlinie verteidigt

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der DAX startete gestern schwach in den Handel und rutschte bis auf ein 4-Wochen-Tief bei 12.948 Punkten. Die dort am Vormittag im Bereich der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie initiierte Erholungsrally beförderte ihn in der Spitze bis auf 13.143 Punkte, bevor kurz vor Handelsschluss eine Konsolidierung der Rally einsetzte.

Die Bedeutung der Trendlinie vom August-Tief wurde mit dem erfolgreichen Test bestätigt. Die auf Basis des Tagescharts ersichtliche ausgeprägte Kerzen-Lunte signalisiert Nachfrage an diesem Support. Ein heutiger Anstieg über die aktuelle Widerstandszone bei 13.130-13.143 Punkten würde eine Ausdehnung der Erholungsrally in Richtung 13.187-13.205 Punkte ermöglichen. Erst ein nachhaltiger Anstieg über die darüber befindliche Hürde bei 13.243-13.268 Punkten hellt das kurzfristige Chartbild deutlicher auf und würde 13.382 Punkte und 13.426-13.461 Punkte als mögliche Ziele in den Fokus rücken. Eine Verletzung des nächsten relevanten Supports bei heute 12.948-12.966 Punkten würde derweil den korrektiven übergeordneten Abwärtstrend bestätigen und das Tief der mehrwöchigen Korrektur bei 12.887 Punkten als Ziel aktivieren. Dessen nachhaltige Unterschreitung hätte eine deutlichere Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes zur Folge. Darunter befinden sich nächste potenzielle Auffangbereiche bei 12.883 Punkten und 12.795-12.819 Punkten.

Nächste Unterstützungen:

12.948-12.966

12.887

12.863

Nächste Widerstände:

13.130-13.143

13.187-13.205

13.243-13.268

