DAX: Trendwendemuster nehmen Form an!

Zwei heiße Themen bestimmen derzeit die Richtung an den Aktienmärkten, zum einen die laufende Berichtssaison und zum anderen die Zinsangst der Anleger. Ersteres brachte in der abgelaufenen Woche extreme Volatilität hervor, wie am Beispiel von Amazon und Meta Platforms (Facebook) zu beobachten war.

Entsprechend der Vorgaben trennt sich nun die Spreu vom Weizen, Technologiekonzerne haben bereits Wochen zuvor einen Richtungswechsel eingeleitet und tendierten großteils abwärts. Industrietitel dagegen konnten von einer gestiegenen Erwartungshaltung der Investoren profitieren, insgesamt aber sind derzeit keine greifbaren Impulse innerhalb der laufenden Seitwärtsphase innerhalb der europäischen Indizes zu erkennen.

Das könnte sich allerdings schnell ändern, wenn am Beispiel des DAX-Index die seit Mai letzten Jahres anhaltende Handelsspanne zwischen 14.818 und grob 16.000 Punkten aufgelöst wird. Derzeit festigt sich zusehends ein bärisches Szenario, dieses wurde allerdings noch nicht aktiviert! Die entsprechende Triggermarke für ein mittelfristiges Short-Signal verläuft um 14.818 Punkten, das sind noch gut 300 Punkte unter dem aktuellen Kursstand.

Vielleicht können aber die folgenden Wirtschaftsdaten für eine Stimmungsaufhellung sorgen, in der Nacht zum Montag hat China den Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor per Januar vorgestellt, Japan hat mit dem Index der Frühindikatoren per Dezember nachgezogen. Deutschlands Erzeugung im produzierenden Gewerbe per Dezember steht um 8:00 Uhr auf der Agenda, die nächste planmäßige Nachricht wird erst um 10:30 Uhr mit dem europaweiten sentix-Konjunkturindex für Februar vorgestellt.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 15.197 // 15.229 // 15.318 // 15.381 // 15.506 // 15.602 Unterstützungen: 15.060 // 14.952 // 14.845 // 14.818 // 14.776 // 14.693

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.