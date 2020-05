DAX: Trump schickt Märkte ins Minus

Der deutsche Leitindex hat am letzten Handelstag dieser Woche und dieses Monats den Rückwärtsgang eingelegt, tendiert aber vergleichsweise noch auf hohem Niveau. Kurzfristig stellt das Widerstandsband bestehend aus dem EMA 200, dem 31,8 % Fibo und einem Horizontalwiderstand eine vergleichsweise hohe Hürde dar.

Entscheidend für den weiteren Verlauf an einem derart neuralgischen Punkt, wo sich der DAX-Index derzeit aufhält, wird das Handelsgeschehen in den USA noch werden. Sollten sich dort die Verluste fortsetzen, könnte sich dies negativ auf die Anlegerstimmung in der kommenden Woche auswirken. Am Montag wird nicht gehandelt, die Börsen bleiben wegen Pfingsten hierzulande geschlossen. Dies gilt unter anderem auch in Österreich, Schweiz, Dänemark und unter anderem Norwegen.

Eine eindeutige Ausgangslage lässt sich auf kurzfristiger Basis derzeit nicht ableiten, eine hohe Volatilität dürfte im Bereich von 11.700 Punkte an der Tagesordnung stehen, bis eine eindeutige Entscheidung der Marktteilnehmer getroffen wird. Große institutionelle Anleger halten sich noch derzeit zurück, die aktuelle Rallye wird von vergleichsweise Kleinanlegern vorangetrieben. Aus technischer Sicht stellt das aktuelle Kursniveau eine mittelfristige Hürde dar, an derer der deutsche Leitindex vorerst zur Unterseite abprallen sollte.

Wie man unschwer erkennen kann, muss die Börsenentwicklung nicht unbedingt mit derer in der Realwirtschaft einhergehen. Die künstlichen Stützungsmaßnahmen vieler Notenbanken verschleiern das tatsächliche Bild. Nach technischen Maßstäben könnte der DAX-Index sogar noch in den Bereich zwischen 12.000 und 12.272 Punkten zulegen, ehe größere Gewinnmitnahmen erfolgen.

Weitere Impulse könnten ab 15:45 Uhr mit dem US-amerikanischen Chicagoer-Einkaufsmanagerindex für den Monat Mai sowie um 16:00 Uhr dem Konsumklima der Uni Michigan für Mai (endgültig) gesetzt werden. Ab 17:00 Uhr hält Fed-Präsident Jerome Powell eine Rede ab, wie immer steht um 21:30 Uhr noch der Commitments of Traders (COT) Report auf der Agenda.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 11.800 // 11.844 // 12.000 // 12.200 // 12.272 // 12.367 Unterstützungen: 11.557 // 11.488 // 11.391 // 11.235 // 11.186 // 10.986

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.