DAX über 16.000 Punkten & die Münchener Rück-Aktie startet durch!

Der DAX hat zum Ende dieser Woche ein neues Rekordhoch markiert. Mehr noch! Zum ersten Mal in seiner Geschichte hat der Performanceindex die Marke von 16.000 Zählern nach oben durchbrochen. Ein weiterer Meilenstein. Allerdings einer, der zuletzt in Anbetracht vieler Rekordhochs ein wenig inflationär war.

Allerdings wollen wir heute einen Blick auf die Aktie der Münchener Rück riskieren. Natürlich kein Schwergewicht in unserem heimischen Leitindex, dem DAX. Aber trotzdem mit einer soliden Performance ein Profiteur der freundlichen Gesamtmarktentwicklung. Möglicherweise ist diese Reise noch nicht zu Ende.

DAX über 16.000 Punkten: Münchener Rück stark!

Dass der DAX über 16.000 Zähler notiert, das ist natürlich bemerkenswert. Wenn ich mir jedoch die Dynamik der Aktie der Münchener Rück ansehe, so finde ich das im Moment spannender. Alleine in den letzten fünf Handelstagen kletterten die Anteilsscheine von ca. 234 Euro auf ein Kursniveau von über 251 Euro (13.08.2021, maßgeblich für alle aktuellen Kurse und fundamentalen Kennzahlen). Das entspricht einem Plus von fast 7,3 %. Ziemlich stark für unseren heimischen Leitindex.

Grund dafür könnte eine solide Qualität mit einer günstigen Bewertung sein. Fangen wir vielleicht bei der Qualität der Münchener Rück an: Erwähnenswert sind hierbei natürlich die bekannten Faktoren wie die seit dem Jahre 1969 nicht mehr gekürzte Dividende. Sowie eine Dividendenrendite von ca. 4 %, die für Einkommensinvestoren natürlich interessant ist. Ein Mix, der langfristig orientiert natürlich spannend ist.

Was diese DAX-Aktie vermutlich so erfolgreich macht, ist die Stärke ausgerechnet in dieser Zeit. Die Münchener Rück befindet sich weiterhin in einer Pandemie. Zudem mehren sich im Sommer Großschadensereignisse. Allerdings hält das Management stoisch an dem Jahresziel von 2,8 Mrd. Euro beim Gewinn fest. Mehr noch, man unterfüttert diese Prognose einfach nur mit starken Quartalszahlen.

Im zweiten Quartal belief sich der Gewinn schließlich auf 1,1 Mrd. Euro. Innerhalb des ersten Halbjahres schaffte es der DAX-Rückversicherer sogar auf 1,7 Mrd. Euro. Wenn das zweite Halbjahr des Jahres 2021 nicht besonders schwierig ist, sehe ich keinen Grund, weshalb dieses Ziel nicht erreichbar erscheint. Neben der Dividendenrendite von ca. 4 % käme außerdem ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 12,5 dazu. Das wäre auch jetzt womöglich immer noch nicht zu teuer.

Nicht in neuen Rekorden denken

Die Aktie der Münchener Rück ist für mich daher ein Beweis dafür, dass man nicht den DAX auf dem Rekordhoch in den Fokus rücken sollte. Zumindest nicht nur. Es gibt weiterhin spannende und erfolgreiche Aktien, selbst in unserem heimischen Leitindex, die ihren Lauf, den Turnaround oder ein moderates Wachstum fortsetzen. Sowie mit Qualität aufwarten und mit einer günstigen Bewertung.

Sich auf diese Perspektiven, unabhängig von der Münchener Rück, zu konzentrieren, könnte jetzt das Mittel der Wahl sein. Das stellt sicher, dass du auf Chancen achtest. Und nicht darauf, ob die fundamentale Bewertung des breiten Marktes jetzt insgesamt zu teuer ist.

Der Artikel DAX über 16.000 Punkten & die Münchener Rück-Aktie startet durch! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen - und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!

Vincent besitzt Aktien der Münchener Rück. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images