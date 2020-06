DAX® über 200-Tage-Linie - Wie ist seine Verfassung im Vergleich? - Zertifikate Aktuell vom 22.06.20

Negativ- News am laufenden Band - doch der DAX ® bleibt stabil. Besser als andere Indizes?Charttechnik, Marktbreite, Sentiment - was kann der DAX ® in diesen Tagen? Fragen von Antje Erhard von Der Aktionär TV an Jörg Scherer von HSBC.►Weitere Infos: http://grp.hsbc/6058GzS7O►Lesen Sie bitte die Werbehinweise unter http://grp.hsbc/6059GzS7P# dax #sentiment #marktbreite