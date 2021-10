Dax und Dow starten Erholungsversuche

Der Dax legt nach drei Verlusttagen in Folge wieder etwas zu. Auch der Dow startet mit einem moderaten Plus in den US-Handel. Inflationssorgen und Lieferengpässe bleiben aber Thema, auch bei den Unternehmen Infineon, Continental und Grenke.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US2605661048, DE0006231004, DE0005439004, DE000A161N30,