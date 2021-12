DAX und EUROSTOXX50 - Kurse schaukeln stark hin und her

Diese Woche hat mehrere entscheidende Finanztermine! Morgen der US-Leitzinsentscheid, in der die US-Notenbank brachial als Falke auftreten dürfte. Am Donnerstag folgen Bank of England und europäische Zentralbank, am Freitag folgt die Bank of Japan. Außerdem ist am Freitag großer Verfallstermin. Das ist der Grund für die starke Volatilität an den Märkten schon seit Tagen.

Ausgangspunkt für die Gegenbewegungen sind in beiden Indizes die exponentiell gewichteten gleitenden Durchschnittslinien (EMAs) 200. Im DAX liegt bei derzeit 15.250 Punkten der rote EMA200 als Unterstützung im Markt. Im Eurostoxx50 liegt der EMA200 derzeit bei 4.054 Punkten. S. die Prognoseskizzen mit lediglich dünnen grauen Prognosepfeilen anbei. Die Serie wichtiger Finanztermine schüttelt seit Ende vergangener Woche den Markt durch, die Volatilität ist gestiegen.

53.018 aktive Anlegerinnen und Anleger folgen mir auf Guidants und das hat auch auch einen guten Grund : https://go.guidants.com/de/#c/harald_weygand

DAXEURO STOXX 50

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)