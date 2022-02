DAX und S&P500 - Kurz vor dem Durchfallen!

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 15.042,51 Pkt (XETRA)S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 4.348,87 Pkt (S&P) VDAX-NEW - WKN: A0DMX9 - ISIN: DE000A0DMX99 - Kurs: 30,77 Pkt (VIX)

Der Kurs fällt dynamisch in Richtung der ersten schwarz gestrichelt dargestellten Unterstützung bei 15.000 Punkten. Es handelt sich hierbei um die Nackenlinie der mehrwöchigen relativ angeordneten bärischen SKS-Formation. Die SKS ist in eine bestehende Seitwärtsbewegung seit April vergangenen Jahres eingebettet. Deshalb der Zusatz "relativ angeordnet".

Bei 14.800 Punkten wartet dann die entscheidende Unterstützung der Seitwärtskorrekturphase seit April 2021. Fällt der DAX dynamisch unter 15.000 Punkte, entsteht ein erstes Verkaufssignal. Fällt der Index auf Tagesschlusskursbasis unter 14.800 Punkte, würde das eine Abwärtskorrektur in Richtung 13.545 Punkte aktivieren.

DAX2

Der VDAX sieht aus, als wolle er über die Barriere bei 29-30 Punkten ausbrechen. Ein ansteigender VDAX bedeutet einen fallenden DAX. DAX und VDAX korrelieren gegenläufig. Steigt der eine, fällt vice versa der andere.

Die Nachrichtenlage in Hinblick auf den geopolitischen Konflikt Ukraine/Russland haben sich am Wochenende verschlechtert.

Morgen ist in den USA Feiertag ('Presidents Day'). Die großen US-Aktienbörsen bleiben also geschlossen, der europäische Atienmarkt wird ohne US Vorgaben auskommen müssen.

VDAX-NEW

S&P500. In der zurückliegenden Wochne ist damit begonnen worden, die rechte (also finale) Schulter einer möglichen bärischen SKS auszubilden. Die formationstechnisch entscheidende Unterstützung liegt bei 4.241 Punkten im Markt. Diese Preismarke hat kurz- bis mittelfristig richtungsweisende und richtungsentscheidende Funktion. Sollte sie fallen, würde das die Möglichkeit einer relevanten Abwärtskorrektur eröffnen. Bei 4.062, 3.951 und 3.860 Punkten liegen relevante Unterstützungen im Markt, also mögliche technische Auffangnetze, in deren Bereich (sofern sie erreicht werden) das Kursgeschehen nach oben abprallen könnte.

Seit 2021 hat sich gezeigt, wie wichtig die richtige Aktienauswahl für langfristig ausgerichtete Anleger ist. Hat man nur Aktien, wie Palantir Technologies, Zoom, Teamviewer, Paypal, Peloton im Portefeuille, verliert man innerhalb weniger Monate die Hälfte des Kapitals und mehr. Deshalb als Basis einer langfristigen Anlage meines Erachtens sinnvollerweise Index-ETF-Strategien fahren. Mit einem Index-ETF legt man in eine ganze Volkswirtschaft, in eine Region, in einen ganzen Sektor an und unterliegt damit weniger dem Einzelausfallrisiko von Aktien.

Passive Investments mit Index ETFs. Wirklich passiv ? Unterm Strich verlässt man sich auf die Indexanbieter, die von Zeit zu Zeit die Zusammensetzung der Indizes anpassen. Also doch eine Note aktives Investment :-)

S&P 500

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)