DAX: Und wieder über 13.000 Punkten

Der deutsche Leitindex DAX hat einen wahren Kavalierstart zu Wochenbeginn hingelegt und konnte sich hierdurch über die runde Kursmarke von 13.000 Zählern hinwegsetzen. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen zeitnahen Test der Julihochs, ableitbar wären sogar noch sehr viel höhere Notierungen.

Noch Ende letzter Woche drohte ein ausgemachter Trendbruch und ein potenzieller Kursabschlag zurück auf 12.500 Punkte. Dieses Szenario trat jedoch nicht ein, ein fester Wochenausklang der USA sowie erfreuliche Daten aus Asien stützten die Märkte hierzulande und drückten das Barometer am Montag zeitweise an 13.100 Punkte hoch. Damit rücken nun unmittelbar die Julihochs sowie die Ende Februar gerissene Kurslücke ins Visier der Anleger.

Um zumindest Erstere zu erreichen, muss jedoch ein nachhaltiger Tagesschlusskurs oberhalb von 13.100 Punkten her. Nur dann ließe sich tatsächlich Kurspotenzial an 13.300 Punkte ableiten. In einem derartigen Szenario könnte sogar die Kurslücke aus Ende Februar mit einem Anstieg an 13.500 Punkte gänzlich geschlossen werden. Bis zu den Rekordständen aus Februar 2020 wäre es dann auch nicht mehr weit.

Trotzdem sollte man auch einer derart positiven Signallage nicht blind über den Weg trauen, ein nachhaltiger Wochenschlusskurs wäre noch wünschenswert, um die aktuelle Lage weiter zu untermauern. Anderenfalls könnte es unter 13.000 Punkten erneut zu einem Test der Unterstützung von 12.880 Punkten kommen.

In den frühen Morgenstunden müssen sich Anleger auf ein erhöhtes Wirtschaftsdatenaufkommen Deutschlands einstellen, den Beginn macht das BIP Q2 (2. Veröffentlichung), frische Zahlen zur Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates aus Halbjahr 1), gefolgt von Aufträgen im Bauhauptgewerbe aus Juni (saisonbereinigt) um 8:00 Uhr. Nur zwei Stunden später folgen schließlich noch der ifo-Geschäftsklimaindex für den laufenden Monat, zeitgleich werden die Geschäftslage und Erwartungen vorgestellt.

Zur Mittagsstunde meldet sich Großbritannien mit seinem CBI-Index für den Einzelhandelsumsatz aus August zu Wort, ab 14:55 Uhr stoßen die USA mit den wöchentlichen Redbook-Einzelhandelsumsätzen dazu. Nur fünf Minuten später sollte sich der Blick auf den US-amerikanischen Case Schiller Hauspreisindex für Juni richten, zeitgleich wird noch der FHFA-Hauspreisindex aus Juni bekannt gegeben.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 13.101 // 13.183 // 13.313 // 13.386 // 13.425 // 13.600 Unterstützungen: 13.000 // 12.880 // 12.754 // 12.687 // 12.579 // 12.490

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.