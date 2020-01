DAX: unentschlossen

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der DAX pendelte gestern unentschlossen in einer Handelsspanne zwischen 13.362 Punkten und 13.488 Punkten. Die Begrenzungen dieser Tages-Range wurden dabei bereits in den ersten beiden Handelsstunden ausgelotet. Im weiteren Verlauf nahmen die Kursschwankungen spürbar ab. Mit 13.456 Punkten verabschiedete sich der Leitindex 5 Punkte oberhalb des Vortagesschlusses aus dem Handel.

Die entstandene Tageskerze signalisiert mit ihrem kleinen Körper und sehr ausgeprägten Schatten eine hohe kurzfristige Unsicherheit der Marktteilnehmer. Ein nachhaltiger Anstieg über 13.488 Punkte per Stundenschluss würde im heutigen Handel für einen erneuten Vorstoß in Richtung 13.543-13.561 Punkte sprechen. Darüber würde der übergeordnete Aufwärtstrend bestätigt mit nächstem Ziel bei 13.597-13.621 Punkten. Auf der Unterseite befinden sich nächste Supports bei 13.405-13.418 Punkten und 13.362 Punkten. Darunter wäre ein Test der kurzfristig kritischen Unterstützungszone bei 13.319-13.334 Punkten zu erwarten. Deren nachhaltige Verletzung per Tagesschluss würde das technische Bild in diesem Zeitfenster eintrüben. Weitere potenzielle Auffangbereiche lauten 13.274/13.284 Punkte, 13.231 Punkte und 13.090/13.106 Punkte.

Nächste Unterstützungen:

13.405-13.418

13.362

13.319-13.334

Nächste Widerstände:

13.488

13.543-13.561

13.597-13.621

