DAX unter 14.000 Punkten: Die Vonovia-Aktie ist jetzt richtig attraktiv!

Der DAX notierte zuletzt kurzfristig unterhalb der Marke von 14.000 Punkten und riss die Vonovia-Aktie gleich mit. Während ich diese Zeilen schreibe, kämpft der DAX-Wohnimmobilienkonzern sogar mit der Marke von 39 Euro. Wirklich bemerkenswert, wenn wir bedenken, dass die Aktie ein 52-Wochen-Hoch von über 57 Euro besitzt.

Außerdem ist die Vonovia-Aktie als solche ziemlich defensiv. Wohnimmobilien sind nicht zyklisch, sondern eher konservativ. Mieteinnahmen können daher sehr zuverlässig weitersprudeln. Ein Problem ist der womöglich politische, regulatorische Druck, den Wohnimmobilienkonzernen immer mal droht. Aber auch die Verschuldung, die das Management angehäuft hat, zuletzt auch durch den Zukauf der Deutsche Wohnen.

Aber blicken wir heute auf diese Aktie, die jetzt bei einem DAX von ca. 14.000 Punkten wirklich preiswert bewertet ist. Ob die Aktie kaufenswert ist, das ist natürlich eine andere Frage. Aber einen näheren Blick hat sie durchaus verdient.

Vonovia-Aktie: Bei 39 Euro wirklich ein Kauf?

Es liegt natürlich an dir, herauszufinden, ob die Vonovia-Aktie bei 39 Euro für dich ein Kauf ist oder nicht. Aber bei einem solchen Kursniveau bietet sich für Einkommensinvestoren zumindest ein attraktives Niveau. Gemessen an einer Jahresdividende von jetzt voraussichtlich 1,66 Euro ist die Aktie momentan schließlich mit einer Dividendenrendite von 4,25 % bepreist. Das ist ein Wert, der historisch ziemlich hoch ist. Zwischenzeitlich hat es so gerade eben eine 3 vor dem Komma gegeben. Mit einem Discount von ca. 32 % seit dem Rekordhoch ist die fundamentale Bewertung jedenfalls deutlich preiswerter.

Auch das Kurs-FFO-Verhältnis ist mit derzeit 18 relativ preiswert bewertet. Vor allem, weil wir nicht vergessen dürfen, dass es zuletzt zwar einen Verwässerungseffekt gegeben hat, aber im Geschäftsjahr 2022 die Funds from Operations erstmals auf über 2 Mrd. Euro klettern sollen. Das dürfte auch auf Basis jeder einzelnen Aktie weiteres Wachstum bei dieser wichtigen Kennzahl bedeuten.

Das Management der Vonovia-Aktie sieht sich mit Blick auf die Dividende selbst in einem konstanten Lauf. Zumindest bereinigt um die Verwässerung habe es eine Erhöhung der ausgeschütteten Summe je Aktie gegeben. Für mich heißt das, dass nach dieser trotzdem faktischen Kürzung in den kommenden Jahren eine weiterhin wachsende Dividende lauern dürfte. Die derzeitigen 4,25 % Dividendenrendite sind daher offensichtlich nur eine Einstandsbasis. Das macht den Wohnimmobilienkonzern insgesamt recht interessant. Vor allem für defensive Einkommensinvestoren.

Woher die Dividende kommt, ist entscheidend

Die Vonovia-Aktie ist daher jetzt moderat bis preiswert bewertet. Entscheidend ist außerdem, woher die Dividende kommt: Eben aus den nichtzyklischen Wohnimmobilien. Das Portfolio hat sich zuletzt massiv erweitert. Natürlich ist die Verschuldung weiterhin eine Baustelle, vor allem bei früher oder später voraussichtlich steigenden Zinsen. Aber Wohnimmobilien bleiben einfach ein defensiver Renditekern, auf den Foolishe Investoren durchaus setzen können.

Vincent besitzt Aktien von Vonovia. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Foto: Vonovia SE