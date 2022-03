Dax unter Druck nach Brand in einem Atomkraftwerk der Ukraine

Meldungen über einen Brand in einem Atomkraftwerk in der Ukraine sorgen für einen Schreck an der Börse. Schwaches Börsenumfeld zieht Aktien der Dax-Aufsteiger Daimler Truck und Hannover Rück mit nach unten.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE0005439004, DE0005140008, DE0007037129, DE0006599905, DE0008402215,DE0008467416