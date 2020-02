DAX: Unterschätztes Risiko

Negative Berichte zu Absätzen Apples in China und ein sprunghafter Anstieg in der chinesischen Hauptstadt Peking von Corona-Infektionen sorgten Donnerstagnachmittag für Unruhe auf den Finanzmärkten, in Folge dessen knickten Börsen merklich ein. In einer Studie geht Goldman Sachs sogar von einer möglichen Korrektur von etwa 10 Prozent an den Handelsplätzen aus.

Den deutschen Leitindex hat es aus dem Stand heraus praktisch von den Socken gerissen und für eine tiefrote Kerze gesorgt. Dabei fiel das Barometer auf seine erste markante Unterstützung um 13.650 Punkten und somit auf den Tiefstand vom Dienstag zurück. Zwar konnte sich im außerbörslichen Handel der heimische Index wieder etwas erholen, allerdings unterschätzen Marktteilnehmer offenbar die weiterhin hohen Risiken für die Weltwirtschaft ausgelöst durch die Corona-Epidemie.

Der Wert von börsengehandelten Unternehmen wird unter anderem am Gewinn gemessen, hier könnte es in der nächsten Berichtssaison zu großen Überraschungen kommen und spätestens zu diesem Zeitpunkt die Finanzmärkte erheblich unter Druck bringen. Blickt man hingegen auf die Entwicklung der letzten Tage zurück, stellt der Ausverkauf im gestrigen Handel aus technischer Sicht keine große Überraschung dar, noch immer beherrscht die seit November letzten Jahres bestehende Eindämmungslinie das Kursgeschehen und zwingt den DAX-Index immer wieder zu Korrekturen.

Sollte sich die Abgabebereitschaft der Händler auch am Freitag ungebrochen fortsetzen, dürfte es unterhalb von 13.650 Zählern in den Bereich von 13.600/13.500 Punkten weiter abwärts gehen, darunter müsste mit einem Test der Jahreshochs aus 2019 um 13.425 Punkten gerechnet werden. Für eine echte Überraschung dürfte jetzt nur noch ein dynamischer Kursanstieg mindestens über 13.820 Punkte sorgen. In diesem Fall bestünden direkt Anstiegschancen an rund 14.000 Punkte.

Erste Wirtschaftsdaten wurden in der Nacht zum Freitag mit Japans vorläufigen Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe per Februar und den Gesamtwirtschaftsindex für den Monat Dezember vorgelegt. Im Zeitraum zwischen 9:15 Uhr und 10:30 Uhr geht es mit den Einkaufsmanagerindizes Frankreichs, Deutschlands, Italiens, Großbritanniens und der EWU weiter. Um 11:00 Uhr folgen endgültige Verbraucherpreise der EWU aus dem Monat Januar und zur 15:00 Uhr noch der belgische Geschäftsklimaindex für den Monat Februar.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 13.790 // 13.810 // 13.945 // 14.000 // 14.121 // 14.150 Unterstützungen: 13.660 // 13.600 // 13.520 // 13.425 // 13.393 // 13.350

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.