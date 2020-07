DAX - Unverändert seitwärts

Dem deutschen Leitindex DAX gelingt weiterhin kein Durchbruch aus der langen Seitwärtsbewegung. Seit dem 10. Juni notiert der DAX nun seitwärts, weitgehend in einer Spanne zwischen etwa 11.960 Punkten auf der Unterseite und 12.600 Punkten auf der Oberseite.

Am Donnerstag sah es zunächst nach einem Durchbruch nach oben aus, doch am Freitag legte der DAX sofort wieder den Rückwärtsgang ein und notierte zur Schlussglocke mit einem Abschlag von 0,64% bei 12.528 Punkten. Allerdings zeigte sich der Handel am Freitag sehr impulsarm, da aufgrund des Feiertags Independence Day die US-Börsen geschlossen blieben. Ohne US-Unterstützung gelingt es dem DAX in der Regel nicht eigene Akzente zu setzen.

Um ein bullishes Signal zu setzen, muss dem DAX ein nachhaltiger Ausbruch über den Widerstand von 12.620 Punkten gelingen. In diesem Fall wäre dann mit einem weiteren Hochlauf bis zum Verlaufshoch vom 08. Juni bei 12.913 Punkten zu rechnen. Können die Bullen hier Stärke zeigen und weiter ansteigen, dürfte ein direkter Angriff auf die runde Marke von 13.000 Punkten erfolgen.

Sackt der DAX hingegen wieder nach unten ab und gibt die Marke von 12.500 Punkten nachhaltig auf, wäre ein erneuter Kursrückgang zur massiven Unterstützungszone zwischen 11.800/12.000 Punkten einzukalkulieren. Ob den Bären hier aber ein Durchbruch gelingt, bleibt fraglich. Denn sowohl der 50er- als auch der 200er-EMA eilen den Bullen in diesem Bereich zur Hilfe und dürften Durchbruchsversuche der Bären entschieden abzuwehren versuchen.

An der Konjunkturfront könnten heute eine Reihe von Konjunkturdaten für Volatilität sorgen. Noch vor Börsenbeginn um 09:00 Uhr wird bereits um 08:00 Uhr der deutsche Auftragseingang der Industrie für den Monat Mai publiziert. Zugleich werden auch die Daten zum Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland für den Monat Mai veröffentlicht. Nach Börseneröffnung folgt dann der sentix-Konjunkturindex für den Monat Juli für die Eurozone um 10:30 Uhr sowie der Einzelhandelsumsatz für den Monat Mai in der Eurozone um 11:00 Uhr. Am Nachmittag steht dann noch der Markit Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor für den Monat Juni in den USA um 15:45 Uhr auf dem Programm.

DAX (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 12.617 // 12.763 // 12.880 // 13.000 // 13.100 // 13.132 Unterstützungen: 12.500 // 12.370 // 12.272 // 12.000 // 11.819 // 11.768

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.