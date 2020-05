DAX: USA drücken auf Stimmung

So langsam scheint sich die Erkenntnis an den Märkten durchzusetzen, dass die Pandemie deutlich größeren Schaden angerichtet hat, als zuvor befürchtet wurde. Der Dow Jones Index kippte infolgedessen im gestrigen Handel zur Unterseite weg, der deutschen Leitindex dürfte einen merklich schwächeren Handelsstadt zur Wochenmitte erleben.

Damit verdichten sich auch die Hinweise auf eine potenzielle Trendwende beim DAX-Index, als zusätzliches technisches Argument kann eine noch nicht vollständig ausgebildete SKS-Formation seit Mitte April angeführt werden. Damit diese jedoch regelkonform aktiviert wird, müsste hierzu das Niveau um 10.250 Punkten und somit die ansässige Nackenlinie unterschritten werden. Dann ließe sich auf sich der nächsten Wochen Abwärtspotenzial zunächst an 10.100 Punkte, darunter an 9.800 und schlussendlich an 9.500 Punkte ableiten.

Bullische Signale von fundamentaler sowie technischer Seite sind derzeit nicht erkennbar, trotzdem könnte ein Anstieg über die letzten Hochs von 11.235 Punkten für einen weiteren Aufschwung in den nächsten Widerstandsbereich von 11.624 Punkten sorgen. Dieses Szenario wird jedoch als zweitrangig eingestuft und dürfte erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder in den Fokus rücken.

Den ersten Schwung an Wirtschaftsdaten stellt Großbritannien mit Zahlen zum Handelsbilanzsaldo, Industrieproduktion, Erzeugung im produzierenden Gewerbe, dem Dienstleistungsindex, der Bauproduktion, dem monatlichen BIP aus März sowie den vorläufigen Unternehmensinvestitionen Q1 vor.

Um 11:00 Uhr folgen Zahlen zur europaweiten Industrieproduktion für den Monat März. Um 12:30 Uhr wird der monatliche Ölmarktbericht der OPEC vorgelegt, um 13:00 Uhr stoßen die USA mit ersten Zahlen zu MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche sowie ab 14:30 Uhr mit Erzeugerpreisen aus April hinzu.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 10.797 // 10.986 // 11.032 // 11.107 // 11.235 // 11.500 Unterstützungen: 10.606 // 10.500 // 10.427 // 10.250 // 10.100 // 10.000

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.