DAX: USA-Iran-Konflikt eskaliert!

Nach den merklichen Kursverlusten zu Beginn dieser Handelswoche konnte der DAX-Index am Dienstag einen deutlichen Gegenkonter einleiten. Doch die Freude währte nicht lange, intraday gab das Barometer wieder merklich nach und schloss mit einem kleinen Kursplus von gerade einmal 0,4 Prozent den Handelstag ab. Nachbörslich ging es wegen Angriffen der Iraner und nun eines offenen Konflikts bei den Aktienindizes weiter abwärts.

Offenbar sind sich Investoren nicht so recht einig - die seit November laufende Handelsspanne zwischen 12.880 und 13.425 Punkten ist als Sinnbild der Unentschlossenheit zu interpretieren. Auch wenn die Inflation für das abgelaufene Jahr gut 1,3 Prozent für Deutschland beträgt und damit ein Wachstum der Wirtschaft signalisiert, konnte auch diese Nachricht für keine signifikanten Kurszuwächse sorgen.

Aber nur eine Auflösung der aktuellen Schiebephase kann wieder für einen klaren Trend sorgen. Oberhalb der Jahreshochs aus 2019 von 13.425 Punkten wäre ein Kursanstieg an die Rekordstände aus 2018 bei 13.596 Zählern vorstellbar. Ein Kursrutsch - wie er sich derzeit andeutet - unter 12.880 Punkte birgt hingegen Abwärtspotenzial zurück auf die Unterstützung aus September letzten Jahres bei rund 12.500 Zählern. Eine mögliche Strategie könnte es sein, sich das ganze Spektakel zunächst von der Seitenlinie aus anzusehen.

Erste Wirtschaftsdaten für den Mittwoch trafen bereits in der Nacht mit frischen Zahlen zu Japans durchschnittlichen Nettoeinkommen aus November ein, wenig später folgte das Verbrauchervertrauen aus Dezember. In wenigen Minuten geht es mit Deutschlands Auftragseingängen der Industrie aus November weiter, gefolgt vom Umsatz im verarbeitenden Gewerbe per November.

Um 8:45 Uhr stellt Frankreich frische Zahlen zum Handelsbilanzsaldo aus November bereit, zeitgleich wird das Verbrauchervertrauen aus Dezember vorgelegt. Zu 9:30 Uhr schiebt Großbritannien frische Daten zum Halifax-Hauspreisindex per Dezember ein, um 11:00 Uhr folgen eine Reihe europäischer Daten zur Wirtschaftsstimmung, dem Geschäftsklimaindikator, Verbraucher- (endgültig), Dienstleistungs- und Industrievertrauen alles per Dezember. Ab 13:00 Uhr stoßen die USA mit Zahlen zu MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche hinzu, gefolgt vom ADP-Arbeitsmarktbericht ex Agrar aus Dezember letzten Jahres.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 13.282 // 13.337 // 13.425 // 13.500 // 13.517 // 13.572 Unterstützungen: 13.200 // 13.073 // 13.000 // 12.880 // 12.800 // 12.757

