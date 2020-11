DAX verliert zum Ende der Woche an Schwung: und jetzt?

Wie sind die Aussichten auf weitere Kursgewinne an den Aktienmärkten und wie hat sich Gold in diesem Umfeld entwickelt? Marktkenner Jochen Stanzl, CMC Markets, blickt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe auf die jüngsten Umschichtungen bei den Branchen und die Auswirkungen der vergangenen Lockdowns. Was er Anlegern in dieser Marktlage rät, mehr dazu im vollständigen Interview,

