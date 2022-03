Dax-Verluste nach starkem Wochenauftakt erwartet

Der Krieg in der Ukraine sorgt weiter für Kursschwankungen an der Börse. Nach einem starken Wochenauftakt werden leichte Verluste im Dax erwartet. Die Aktien von Fraport stehen nach Geschäftszahlen und einem Streik am Frankfurter Flughafen im Fokus.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE0005773303,