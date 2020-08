DAX verteidigt 12.800er-Region

Nachdem zur Wochenmitte die 13.000 beinahe angelaufen wurde, gab es heute einen Test des unteren Handelsbereich vergangener Tage. Mit einem kurzen Dip unter 12.800 Punkten wurde dieses ehemalige Ausbruchslevel vom Markt erfolgreich getestet. Genügt dies für den weiteren Wochenverlauf?

Unterstützung heute im Fokus

Bereits vorbörslich war die 12.800 ein Thema, was wir mit unserem Händler besprechen konnten:

Nach der XETRA-Eröffnung gab es jedoch auf die Kurslücke zu Mittwochabend erst einmal eine Reaktion nach oben. Diese hilt jedoch nicht lange an, so dass der DAX am frühen Vormittag dann noch einmal direkt unter 12.800 fiel und mit 12.755 das Ausbruchslevel aus der zweiten Augustwoche testete. Hier lagen ausreichend Marktteilnehmer bereit, den Index wieder nach oben zu kaufen. Doch über 12.900 kam er nicht mehr und hat damit noch ein Stück der Kurslücke zwischen Mittwoch-Schluss und heutiger Eröffnung hinterlassen.

Im Tagesverlauf sehen Sie die Versuche eines Ausbruchs auf der Oberseite deutlich, ebenso die Unterstützung bei 12.800, an der im DAX immer wieder Volumen aufkam:

Auch die Arbeitsmarktdaten vom Nachmittag konnten keinen wesentlichen Impuls setzen. In der Vorwoche haben sich 1.106.000 Menschen als neu arbeitssuchend in den USA gemeldet und damit mehr als noch in der Vorwoche. Erwartet waren hier am Markt 990.000 Neumeldungen. In der Vorwoche war die Millionenmarke nach unten durchbrochen und mit "nur" 963.000 Anmeldungen auf Arbeitssuche ein Hoffnungsschimmer erzielt worden. Dies lähmte den Markt am Nachmittag etwas, so dass erst einmal keine neuen Rekorde beim S&P und an der Nasdaq zu sehen waren.

Die Eckdaten des DAX-Handelstages sehen Sie hier:

Eröffnung 12.829,39PKT Tageshoch 12.891,14PKT Tagestief 12.755,52PKT Vortageskurs 12.977,33PKT

Damit entstand ein Minus von 147 Punkten und der tiefste Schlusskurs seit dem 11. August. Auf Basis dieses Monats ist der Index weiterhin im Gewinn, jedoch schmolz dieser entsprechend wie ein "Eis in der Sonne" im aktuellen Spätsommer.

Schauen wir nun genauer auf die Aktienwerte im Index.

Blick auf die Einzelwerte im DAX

Die Gewinnerliste führten heute die Immobilienwerte an. Steigende Preise im Sektor und niedrige Ausfälle auf Basis der Corona-Engpässe vieler Haushälte bilden die Basis für die aktuelle Stärke. Hinzu kam heute konkret eine Stude der britischen Investmentbank Barclays: Sie erhöhte das Kursziel für die Aktien "Deutsche Wohnen" um mehr als 20 Prozent von 30,00 auf 37,00 Euro. Grundlage der Studie zur Aktie war der Nettovermögenswerte. Dieser verläuft mit der Entwicklung der Nachfragen vor allem in Ballungsgebieten weiter nach oben.

Auf der Negativseite notierten unter anderem Volkswagen. Zwar gab es hier zwei Einstellungen der Ermittlungen im Dieselskandal, welche den Volkswagen-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch und den früheren Volkswagen-Chef Matthias Müller betrafen, doch das Thema weckt weiterhin Emotionen und ist nicht komplett aufgearbeitet.

Folgende Top & Flop-Liste zeigt das Ranking unter den DAX-Einzelwerten auf:

Wie stellt sich das mittelfristige DAX-Chartbild dar?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Erneut hat die 12.800 im DAX gehalten, zumindest auf Schlusskursbasis. Doch der mehrfach skizzierte Aufwärtstrend könnte durch die Test der vergangenen Tage und die fehlende Dynamik nach oben brechen. Ein charttechnisches "Warnsignal" gab es mit dem Tagestief heute, was bereits unter der Trendlinie lag:

Dabei klang sicherlich noch das FOMC-Protokoll der US-Notenbank FED vom Vorabend nach. Wie hier die Wall Street im weiteren Verlauf reagiert, bleibt abzuwarten.

