Dax verteidigt Marke von 10.000 Punkten

Frankfurt (Reuters) - Der Dax setzt seinen Aufwärtstrend fort.

Der deutsche Leitindex stieg zur Eröffnung am Dienstag 3,8 Prozent auf 10.460 Zähler. Am Tag zuvor war er erstmals seit vier Wochen über 10.000 Punkten aus dem Handel gegangen. "Es ist die Hoffnung, dass in Europa sehr zeitnah der Höhepunkt der Epidemie erreicht werden kann", sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader. Damit rücke auch ein Ende des wirtschaftlichen Stillstands ins Blickfeld. Die Rally werde allerdings noch durch große Unsicherheit begleitet.

Bei den Einzelwerten stand die Lufthansa im Fokus. Insidern zufolge will der Vorstand im Laufe des Tages über eine Schließung der Tochtergesellschaft Germanwings beraten. Lufthansa-Aktien legten in den ersten Handelsminuten rund sechs Prozent zu.