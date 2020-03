DAX: Von Entspannung keine Spur!

Rezessionsängste, ein totaler Shutdown und ein sichtlich gestärkter Euro lasten auf dem deutschen Leitindex DAX. In den USA musste der Handel erneut zeitweise unterbrochen werden, weil sich die Kursverluste unvermindert fortgesetzt hatten.

Zu frischen Jahrestiefs ist es im gestrigen Handel zwar nicht gekommen, dies dürfte angesichts der schwachen Unterstützungslage jedoch nur eine Frage der Zeit werden. Ein richtig starker Support verläuft nämlich erst zwischen den Kursmarken von 7.500 und 8.000 Zählern. Bis dahin könnte es problemlos noch weiter abwärts gehen, ehe vielleicht eine kurzfristige Seitwärtsbewegung mit entsprechenden Seitwärtseigenschaften einsetzt.

Aus fundamentaler Sicht gibt es keinerlei Anhaltspunkte für steigende Notierungen, anziehende Aktienmärkte dürften lediglich aus technischer Sicht eine Gegenbewegung vollziehen. Diese hätte ab sofort Platz in dem Bereich von 9.000 Punkten, darüber bis maximal 9.175 Punkte. Ein Kursrutsch unter die aktuellen Jahrestiefs von 8.255 Punkten würde allerdings sofortige Abschläge in Richtung 8.000 Punkte nach sich ziehen, darunter auf die letzte mittelfristige Unterstützungsebene von 7.869 Punkten.

Ähnlich wie bereits in Hongkong geschehen, erwägt nun die US-Regierung Geldgeschenke (Helikoptergeld) an ihr Bürger zu verteilen. Ob dies tatsächlich etwas bringt, ist umstritten. Die Rezession wird es allemal nicht stoppen können, zumal sich Europa und die USA erst noch am Anfang der Infektionswelle befinden und weitere einschneidende Maßnahmen mit hoher Wahrscheinlichkeit unternommen werden.

Erste Wirtschaftsdaten trafen bereits in der Nacht zum Donnerstag mit Japans Zahlen zu Verbraucherpreisen (Kernrate) aus Februar sowie dem Gesamtwirtschaftsindex aus dem Monat Januar ein. Um 9:30 Uhr wird die Schweizer Nationalbank SNB regulär über ihre weitere Fiskalpolitik berichten, um 10:00 Uhr wird das ifo-Institut seine vorläufige Einschätzung zum Geschäftsklima für den Monat März vorstellen. Erst ab 13:30 Uhr stoßen die USA mit Arbeitsmarktdaten aus der Vorwoche hinzu, zeitgleich wird der Philadelphia-Fed-Index für den laufenden Monat vorgestellt. Darüber hinaus treffen noch frische Zahlen zum US-Leistungsbilanzsaldo aus Q4 ein.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 8.950 // 9.000 // 9.064 // 9.175 // 9.432 // 9.690 Unterstützungen: 8.400 // 8.255 // 8.000 // 7.788 // 7.654 // 7.500

