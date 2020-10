Dax von Konjunkturhoffnungen angetrieben – Daimler stark, Stabilus robust, Ceconomy begeistert, Software AG leidet immer noch unter Hackerangriff

Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag den Schwung der Vorwoche mitgenommen und im Plus geschossen. Der Leitindex Dax schloss 0,67 Prozent höher bei 13.138,41 Punkten. Damit bewegt sich das Börsenbarometer aktuell auf dem Niveau von Mitte September. Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel stieg um 0,55 Prozent auf 28 158,28 Zähler.

Die jüngsten Gewinne gehen in erster Linie auf Hoffnungen zurück, dass es in den USA in Kürze ein weiteres billionenschweres Corona-Konjunkturpaket geben wird. Größere Verhandlungsfortschritte zwischen Demokraten und Republikanern allerdings sind bisher ausgeblieben.

Marktexperten sind angesichts der fortgesetzten Gewinne jedoch skeptisch: „Die Aktienmärkte sind im Moment erstaunlich immun gegen negative Nachrichten“, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Weder die Ausbreitung des Coronavirus noch die stockenden Verhandlungen über das nächste US-Hilfspaket oder die bislang ausgebliebenen Fortschritte bei den Brexit-Verhandlungen hätten aktuell besonderen Einfluss auf den Dax. Dabei läuft die Einigungsfrist im Brexit am Donnerstag ab. Zudem beginnt an diesem Dienstag die Berichtssaison der Unternehmen in den USA.

Unter den Einzelwerten am deutschen Markt rückten vor allem die Anteilsscheine von Daimler in den Fokus. Mehrere positive Studien hatten ihnen Auftrieb gegeben, darunter insbesondere eine der US-Investmentbank Goldman Sachs. Analyst George Galliers hatte das Kursziel der Aktie von 40 auf 60 Euro angehoben und das Papier um zwei Stufen, von „Sell“ auf „Buy“, hochgestuft. Wie der jüngste Strategietag gezeigt habe, beschleunige sich das Tempo des Wandels, schrieb er. Auch JPMorgan äußerte sich optimistisch. Die Aktien gewannen als zweitbester Dax-Wert hinter Infineon 1,7 Prozent.

Die Aktien der Software AG waren zweitschwächster MDax-Wert mit minus 4,6 Prozent. Laut Händlern steht der Software-Hersteller weiter wegen eines Hackerangriffs im Fokus. Über diesen hatten die Darmstädter in der vergangenen Woche berichtet. Am Wochenende gab es nun Berichte, wonach Teile gestohlener Daten von den Hackern veröffentlicht worden seien.

Software AG: Der Hackerangriff wirkt nach - Aktie muss weitere Kursverluste verkraften

Mit seinen vorläufigen Geschäftsjahreszahlen stand im Nebenwerteindex SDax außerdem Stabilus im Blick. Die Aktien des Automobil- und Industriezulieferers sprangen um 4,5 Prozent nach oben. Dank einer ausgeprägteren Nachfrage nach Autos habe Stabilus stark abschnitten, hieß es am Markt.

Stabilus: Alles nicht so schlimm wie erwartet - Gute Zahlen lassen die Anleger in Scharen bei der Aktie zugreifen

Erfreuliche Nachrichten kamen auch von Ceconomy: Der Elektronikhändler hatte im abgelaufenen Quartal mehr umgesetzt als erwartet und geht nun für das Geschäftsjahr 2019/20 von einem besseren operativen Ergebnis aus als geplant. Die Anleger honorierten dies mit einem Plus von 5,8 Prozent.

Auf europäischer Bühne schloss der EuroStoxx 0,76 Prozent höher bei 3298,12 Punkten. In Paris legte der Cac 40 ähnlich deutlich zu, während der Londoner FTSE 100 angesichts schwacher Öl- und Minenwerte etwas nachgab. In New York wiederum zog der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss um knapp 1 Prozent an.

Weitere Themen des Tages:

Der starken Wall Street zum Trotz - ein weiterer Hedgefonds-Milliardär warnt: „25 Prozent Cash und 25 Prozent Gold zu haben würde ich gerade nicht verrückt nennen“

Solar-Branche: Bremst EEG-Reform den guten Lauf der Aktien aus?

Royal Caribbean: Bringt eine neue Art von Kreuzfahrten wieder richtig Schwung in den Kurs?

Devisenmärkte: Peking dreht an den Schrauben, um eine zu starke Aufwertung des Yuan zu verhindern - kann das gelingen?

Derivate-Steueränderung 2021: Bundesrat spricht sich gegen geplante neue Verlustrechnung aus - Sind die Trader jetzt gerettet?

Devisenmärkte

Der Kurs des Euro stieg: Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1799 (Freitag: 1,1795) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8475 (0,8478) Euro. Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei minus 0,55 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,01 Prozent auf 145,93 Punkte. Der Bund-Future stieg um 0,09 Prozent auf 174,84 Zähler.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Imagentle / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Tagesgeld und Tagesgeldkonto – Definition & Erklärung