Dax von neuen Hoffnungen angetrieben – Achterbahnfahrt am Edelmetallmarkt, Freenet geht durch die Decke, Finanzhilfe für TUI verpufft

In Erwartung frischen Rückenwinds für die Weltwirtschaft decken sich Anleger mit Aktien ein. „Die Hoffnungen auf den Durchbruch in den Diskussionen um ein US-Hilfspaket und die damit verbundene konjunkturelle Zuversicht der Anleger hievt den Dax wieder über die 13.000er Marke“, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. Dax und EuroStoxx50 gewannen am Mittwoch jeweils etwa ein Prozent auf 13.058,63 und 3367,08 Punkte. Der US-Standardwerteindex Dow Jones legte ähnlich stark zu.

Noch deutlicher aufwärts ging es für den Londoner Auswahlindex FTSE. Er stieg um gut zwei Prozent, obwohl die britische Wirtschaft wegen der Coronavirus-Krise im zweiten Quartal mit einem Minus von gut 20 Prozent den größten Einbruch ihrer Geschichte verbuchte. Die überraschend starke Erholung im Juni sei aber ermutigend, sagte Finanzmarkt-Experte Russ Mould vom Brokerhaus AJ Bell. Außerdem hatte die Bank von England (BoE) unlängst zusätzliche Konjunkturhilfen in Aussicht gestellt. Letzteres setzte der Währung des Landes zu. Das Pfund verbilligte sich auf 1,3043 Dollar und 1,1060 Euro.

Achterbahnfahrt am Edelmetallmarkt

Unterdessen stabilisierte sich der Goldpreis nach dem Ausverkauf der vergangenen Tage. Allein am Dienstag rutschte er um mehr als sechs Prozent ab, so stark wie zuletzt vor mehr als sieben Jahren. Am Mittwoch verteuerte sich das Edelmetall um 1,5 Prozent auf 1940,20 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Mittelfristig werde es seine Rekordjagd wieder aufnehmen, prognostizierte Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch. „Denn das fundamentale Umfeld bleibt für Gold und Silber dank negativer Realzinsen, einer beispiellosen Geldmengenausweitung und einer ausufernden Verschuldung ausgesprochen positiv.“

Bei Silber nutzten Investoren den gut 16-prozentigen Einbruch vom Dienstag ebenfalls zum Wiedereinstieg. Das unter anderem in der Medizintechnik benötigte Edelmetall gewann vier Prozent auf 25,76 Dollar.

Mit Rohöl deckten sich Investoren ebenfalls ein. Die Sorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich um knapp zwei Prozent auf 45,28 Dollar je Barrel (159 Liter). Sie profitiere vom überraschend starken Rückgang der US-Lagerbestände, sagte Analyst Jeffrey Halley vom Brokerhaus Oanda.

Fusionsfantasie im Telekomsektor

Am US-Aktienmarkt rückte wegen einer umgerechnet 6,3 Milliarden Euro schweren Übernahmeofferte des US-Kabelkonzerns Liberty Global Sunrise ins Rampenlicht. Den Aktien der zweitgrößten Schweizer Telekomfirma bescherte dies einen Rekord-Tagesgewinn von fast 27 Prozent auf 109,30 Franken. Dieser Vorstoß komme nach dem gescheiterten Zusammenschluss von Sunrise mit der Liberty-Tochter UPC überraschend, sagte Analyst Ulrich Rathe von der Investmentbank Jefferies. Er erwarte deutliche Einsparungen.

Auf Unternehmensseite setzte sich am deutschen Aktienmarkt die zuletzt zu beobachtende Rotation von Tech- zu Standardwerten fort. So waren im Dax im Einklang mit den Trends in Europa Aktien des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf und des Energiekonzerns RWE mit Zuwächsen von jeweils mehr als zwei Prozent gefragt. Tagessieger wurden Papiere der Deutsche Börse mit knapp zweieinhalb Prozent Kursplus.

Zudem veröffentlichten nochmals zahlreiche Unternehmen Quartalsberichte, darunter Eon. Der Energiekonzern senkte wegen der Covid-19-Pandemie die Prognose. Die zunächst schwächer gehandelten Titel rückten bis Handelsschluss mit knapp 0,3 Prozent in die Gewinnzone vor.

Freenet profitierten von einer Offerte des US-Kabelkonzerns Liberty Global für das schweizerische Unternehmen Sunrise, an dem der deutsche Mobilfunker beteiligt ist. Die Amerikaner wollen 110 Schweizer Franken je Aktie zahlen und Freenet will seine Beteiligung in Höhe von 24 Prozent komplett andienen. Die Aussicht auf den Geldsegen ließ die Freenet-Aktien an der MDax-Spitze um fast 17 Prozent hochschnellen.

Evotec verloren nach Halbjahreszahlen und bestätigter Prognose knapp sieben Prozent, hatten am Vortag allerdings auch sieben Prozent gewonnen. Der Wirkstoffforscher kündigte zudem höhere Ausgaben für die Forschung an. Die Aktien präsentieren sich für gewöhnlich recht schwankungsreich.

Zudem verbuchten die Papiere des größten Sunrise-Eigners Freenet mit fast 17 Prozent das größte Tagesplus seit fast zwölf Jahren. Die Einnahmen aus dem Verkauf der Sunrise-Anteile könnte in einen größeren Aktienrückkauf genutzt werden, prognostizierte Analyst Osman Ghazi von der Berenberg Bank. Der europäische Index für den Telekom-Sektor rückte 1,7 Prozent vor. „Eine Konsolidierung ist positiv für die Branche, weil es den Preisdruck mindert und zu höheren Erträgen führt“, sagte Analyst Domenico Ghilotti vom Research-Haus Equita. Liberty-Titel legten an der Wall Street knapp zwei Prozent zu.

Eine erneute milliardenschwere staatliche Finanzspritze beflügelte TUI nur kurzzeitig. Die in London notierten Titel des Touristik-Konzerns verloren bis zum Abend etwa vier Prozent, nachdem sie zuvor zeitweise fast acht Prozent gewonnen hatten. Wegen der hohen Fixkosten verschaffe die Staatshilfe TUI nur vorübergehend Luft, warnte Analystin Becky Lane von der Investmentbank Jefferies.

