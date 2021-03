Vor allem der konjunkturelle Rückenwind aus den USA sorgt beim Dax für frischen Wind. Der deutsche Leitindex hat seine Gewinne bis zum frühen Nachmittag klar ausgebaut und notiert derzeit knapp 1,4 Prozent im Plus bei 14.120 Punkten. Damit ist er dem Rekordhoch bei 14.197 Punkten von letzen Mittwoch nicht mehr weit entfernt.

Nach dem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht war den wichtigsten US-Indizes am Freitag eine deutliche Erholung geglückt. Zudem nahm das billionenschwere Konjunktur-Hilfspaket von Präsident Joe Biden am Wochenende eine entscheidende Hürde, da ihm auch der Senat als zweite Parlamentskammer zustimmte. Für die Anleger dürften weitere Liquiditätsschwemmen weiteres Wasser auf die Mühlen sein“, kommentierte Experte Timo Emden. „Auch wenn bereits im Vorfeld mit dem Absegnen des Pakets gerechnet wurde und somit ein großer Teil bereits eingepreist sein sollte, dürften Investoren die Entscheidung begrüßen.“

Die Kehrseite besteht aus steigenden Zinsen als Ausdruck von Wachstumsoptimismus und Inflationsängsten. Je besser Konjunkturdaten ausfielen, desto größer werde der Zweifel der Finanzmärkte an einer fortgesetzten expansiven Geldpolitik, sagte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. In diesem Dilemma steckt der Aktienmarkt seit Wochen.

Tourismus-Sektor mit einer Menge Erholungspotenzial

Diese Entwicklungen sorgen auch für punktuell wirkende Effekte an den Finanzmärkten. Vor allem Bank- und Tourismuswerte sind im heutigen Handel stark im Plus, da sie am meisten von den Entwicklungen an den Anleihemärkten, beziehungsweise von den Öffnungsplänen und dem Konjunkturstimmulus der Politik profitieren.

So hat die US-Bank Morgan Stanley in einem unlängst veröffentlichten Bericht einige Top Picks aus der europäischen Wirtschaft genannt, die von den erhofften Wiedereröffnungen besonders profitieren können. Vor allem einige Werte aus der Luftfahrt-Branche kommen auf der Liste vor. Morgan Stanley sieht den Flugzeugbauer Airbus als chancenreich, der im Vergleich zum Konkurrenten Boeing ohnehin besser durch die bisherige Krise gekommen ist. Die Bank hält im optimistischsten Szenario ein Aufwärtspotenzial von über 50 Prozent für möglich. Weitere genannte Werte aus diesem Sektor sind der irische Fluganbieter Ryanair, sowie der Flugzeugteile-Hersteller Meggitt aus Großbritannien.

Aber auch der spanische Tech-Konzern Amadeus, der sich auf Anwendungen für die Tourismus-Sparte spezialisiert hat, ist für Morgan Stanley einer der besten Werte, um auf eine starke Erholung zu setzen, die die ganze Branche sowohl bei den Airlines als auch im Tourismus-Sektor an sich durch die Pandemie auf eine zunehmende Digitalisierung setzt. Die Bank spricht von einem Erholungspotenzial von bis zu 80 Prozent und mehr im bullischsten Szenario.

onvista-Redaktion/dpa-AFX

Titelfoto: solarseven / Shutterstock.com

